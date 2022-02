Novavax-Impfungen beginnen heute in Niedersachsen Stand: 28.02.2022 09:15 Uhr Mit dem Proteinimpfstoff Nuvaxovid von Novavax ist seit heute ein weiteres Corona-Vakzin in Niedersachsen verfügbar. Die Landesregierung ruft erneut alle Interessierten dazu auf, Termine zu vereinbaren.

Bis zum Wochenende hatten sich rund 8.200 Menschen über das Impfportal des Landes Niedersachsen registriert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Von der ursprünglichen Priorisierung zugunsten von Beschäftigen im Gesundheitswesen ist das Land abgerückt. Angesichts von insgesamt 140.000 zu erwartenden Nuvaxovid-Dosen gelte das Angebot für alle, die älter als 18 Jahre und noch ungeimpft sind. Bis Mittwoch sollen die ersten 42.000 Dosen in allen 45 Gesundheitsämtern im Land verfügbar sein. Weitere Lieferungen erfolgten nach Bedarf auf ausdrückliche Bestellung der Behörden, so das Ministerium weiter.

Novavax-Verteilung vom Zentrallager in Quakenbrück aus

Das Vakzin war am Donnerstag zunächst im Zentrallager des Bundes bei der Bundeswehr in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) eingetroffen. Weitere Novavax-Chargen würden von der Kaserne aus an die Länder ausgeliefert oder von ihnen in Quakenbrück abgeholt, heißt es vom Bundesgesundheitsministerium in Berlin. Vorgesehen ist, dass der Novavax-Impfstoff vorerst nur an die Impfzentren der Länder geht und noch nicht an Arztpraxen. Die erste Lieferung sollte insgesamt 1,4 Millionen Dosen umfassen.

Überzeugt Nuvaxovid skeptische Menschen von Impfung?

Politiker und Mediziner hoffen, dass das Novavax-Vakzin eine Alternative für Menschen sein könnte, die den bisherigen mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna skeptisch gegenüberstehen. Nuvaxovid basiert auf einem klassischeren Verfahren der Impfstoffherstellung.

