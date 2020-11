Stand: 08.08.2019 19:08 Uhr Notfallsystem "Ivena" bald für ganz Niedersachsen

In medizinischen Notfällen zählt jede Minute. Rettungshelfer und Ärzte müssen dann wichtige Entscheidungen treffen, zum Beispiel, in welches Krankenhaus der Patient eingeliefert werden soll. Dabei stellen sich folgende Fragen: Welche Klinik ist auf die vorliegende Erkrankung spezialisiert? Welche liegt am nächsten dran? Und welche Klinik hat genug Betten? Um bei diesen Fragen schnelle Antworten zu liefern, wurde in den Regionen Hannover, Osnabrück und Oldenburg vor vier Jahren das Online-System "Ivena" (Interdisziplinärer Versorgungsnachweis) eingeführt. Dieses Notfallmanagementsystem soll nun auf ganz Niedersachsen ausgeweitet werden

2,8 Millionen Euro für Notfallmanagementsystem

Niedersachsens Gesundheits- und Sozialministerin Carola Reimann (SPD) ist von dem System überzeugt: "Das ist ein System, das Unterstützung bringt für die Profis und was Zeit spart für die Patienten", sagte die Politikerin bei einem Besuch in der Leitstelle in Osnabrück. Das Land stelle demnach bis ins Jahr 2022 rund 2,8 Millionen Euro zur Verfügung. In "Ivena" sind die Teams in den Rettungswagen, Leitstellen und Krankenhäuser in Echtzeit miteinander vernetzt. Die Kliniken bekommen vorab Informationen über die Art des Notfalls. Dazu gibt es Informationen zu Alter und Geschlecht des Patienten. So könnten die Kliniken Betten vorbereiten und Fachärzte informieren, während der Rettungswagen noch unterwegs ist, erklärte Andreas Mennewisch, ärztlicher Leiter der Rettungsstelle beim Landkreis Osnabrück. "Früher hat man teilweise 30 bis 40 Minuten nach einem freien Bett herumtelefoniert."

