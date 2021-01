Notbetreuung in Kitas, Distanzlernen für ältere Schüler Stand: 06.01.2021 09:53 Uhr Der verschärfte Kurs in der Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen auf die Kitas und Schulen in Niedersachsen. Ab Montag heißt es für Schüler und Eltern: Notbetreuung und Homeschooling.

Eine Sonderstellung erhalten die Grundschulen: Sie starten in der kommenden Woche im Distanzunterricht - die Kinder bekommen Unterrichtsmaterial für zu Hause. Eine Woche später, ab 18. Januar, gehen die Grundschulen ins Wechselmodell. Dann wird in geteilten Klassen abwechselnd zu Hause und in der Schule gelernt - auch, um den Kindern Kontakte zu anderen zu ermöglichen. Details will Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute Vormittag nach der Landespressekonferenz nennen, die um 10.30 Uhr beginnt. NDR.de überträgt dann live im Videostream.

Ausschließlich Distanzlernen an weiterführenden Schulen

Die Klassen der weiterführenden Schulen, in denen keine Abschlüsse anstehen, wechseln komplett in das Distanzlernen, so das Kultusministerium am Dienstagabend. Das gelte auch für die berufsbildenden Schulen. Für Schüler der Jahrgänge 1 bis 6, die jeweils nicht in der Präsenzlerngruppe sind, soll es eine Notbetreuung geben. Die Regelungen sollen zunächst bis Ende des Schulhalbjahres am 29. Januar gelten.

Kitas im Notbetrieb

Die Kitas in Niedersachsen stellen ab Montag auf Notbetrieb um, nur noch 50 Prozent der Plätze sind dann verfügbar. Sollte das nicht ausreichen, werde das Angebot erweitert, heißt es.

Tonne: "Weitergehenden Beitrag leisten"

"Die Auswirkungen der bisherigen Maßnahmen sind ernüchternd", sagte Tonne mit Blick auf die strengeren Corona-Regeln und die Verlängerung des Lockdowns. "Das bedeutet auch, dass der Bildungsbereich in Kita und Schule im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen und Kontakteinschränkungen einen weitergehenden Beitrag leisten muss." Dabei gehe es dem Kultusministerium darum, deutliche Kontaktreduzierungen zu erzeugen, aber auch Bildung und Betreuung vor allem für die Jüngsten sicherzustellen und Zukunftschancen zu sichern. "Daher legen wir ein besonderes Augenmerk auf den Primarbereich und die Abschlussklassen", so Tonne.

