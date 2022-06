Norddeutschland: Heute bringen Gewitter leichte Abkühlung Stand: 24.06.2022 06:06 Uhr Auf einen sehr warmen Tag mit Temperaturen bis knapp 30 Grad Celsius folgen heute örtlich Gewitter mit Starkregen und Hagel.

Am Donnerstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor einer erhöhten UV-Belastung in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein gewarnt. Auch heute soll es zum Teil wieder heiß werden: In Lauenburg nördlich der Elbe werden Höchstwerte von 30 Grad und auf Helgoland von 20 Grad erwartet. In Niedersachsen sollen die Temperaturen laut DWD-Experten im Wendland die 30-Grad-Marke erreichen.

Weitere Informationen Die aktuellen Unwetterwarnungen In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr

Gewitter in Norddeutschland

Dort, wo sich Gewitter entladen und Regen fällt, ist mit schwül-warmer Luft zu rechnen. Während im westlichen Niedersachsen bereits erste Gewitter auftreten und mancherorts starken Niederschlag bringen, donnert es in Schleswig-Holstein und Hamburg laut der Meteorologen erst ab Nachmittag. Für Mecklenburg-Vorpommern meldet der DWD "warme und trockene Luft" über den Tag und erst zum Abend hin vereinzelt Gewitter.

VIDEO: Ab ins Wasser - Niedersachsen sucht Abkühlung (19.06.2022) (1 Min)

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.06.2022 | 06:00 Uhr