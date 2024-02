Norddeutsche Obstbautage: Cem Özdemir spricht heute vor Bauern Stand: 15.02.2024 11:29 Uhr Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir kommt heute als Redner und Gesprächspartner zu den Norddeutschen Obstbautagen nach Jork. Gestern hatten Störer Ricarda Lang beim Politischen Aschermittwoch beschimpft.

Die Erzeugerinnen und Erzeuger wollen mit Cem Özdemir (Grüne) über die hohe Qualität sprechen, mit der in Deutschland und insbesondere im Alten Land Obst produziert wird: 90 Prozent der 500 Erzeuger im bundesweit größten Obstanbaugebiet arbeiten nach den Regeln des Integrierten Obstanbaus. Dabei werden beim Pflanzenschutzmittel-Einsatz gezielt Nützlinge geschont, die wiederum die Ausbreitung von Schädlingen verhindern. Nachdem am Mittwoch mehrere Personen eine Veranstaltung zum Politischen Aschermittwoch mit der Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang gestört und die Politikerin beschimpft hatten, ist die Polizei im Alten Land vorbereitet. Die Beamten rechnen allerdings mit einem friedlichen Verlauf der Veranstaltung, wie ein Sprecher in Stade NDR Niedersachsen sagte.

Dumpingpreise gefährden Bauern aus dem Alten Land

Die Fachgruppe Obstbau beim Landvolk fordert von der Politik, dass die deutschen Obstbäuerinnen und Obstbauern wieder wettbewerbsfähig werden. Obst aus dem Ausland führe dazu, dass Dumpingpreise angeboten würden, mit denen die Bauern aus dem Alten Land nicht konkurrieren könnten, sagt Claus Schliecker, Leiter der Fachgruppe Obstbau beim Landvolk. Daher begrüße er die Politikerbesuche auf der Messe. Am Mittwoch hielt Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) eine Rede.

200 Aussteller zeigen Innovationen rund um Obstbau

Bei der Fachmesse in Jork tauschen sich Obstbauern, Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner über Fachwissen, Innovationen und aktuelle politische Themen aus. Auf etwa 10.000 Quadratmetern präsentieren mehr als 200 Fachausstellende ihre Produkte und Dienstleistungen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft