Nord/LB im ersten Quartal erneut mit Millionenverlust Stand: 27.05.2021 15:29 Uhr Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 hat die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) nach Steuern einen Verlust von 41 Millionen Euro ausgewiesen. Hauptgrund für das Minus: die Bankenabgabe.

Wie die Bank am Donnerstag mitteilte, fiel das negative Nachsteuerergebnis damit geringer aus als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis Ende März 2020 hatte die Nord/LB unter dem Strich einen Verlust von 67 Millionen Euro geschrieben. Als einen Hauptgrund für das aktuelle Negativergebnis nannte die Bank die Buchung der Bankenabgabe für das Gesamtjahr 2021.

Keine tatsächlichen Kreditausfälle

"Wenn man bedenkt, dass wir seit über einem Jahr mit den Herausforderungen einer globalen Pandemie zu kämpfen haben, bin ich mit unserer Entwicklung zufrieden", sagte Nord/LB-Vorstand Thomas Bürkle. "Wir haben nach wie vor so gut wie keine tatsächlichen Kreditausfälle im Zusammenhang mit der Corona-Krise zu verarbeiten", so Bürkle. Das Geschäftsjahr 2020 hatte die Nord/LB mit einem Plus von 25 Millionen Euro und damit besser als erwartet abgeschlossen.

Politik sieht Wettbewerbsfähigkeit gestärkt

Die Zahlen belegen aus Sicht des niedersächsischen Finanzministeriums die Fortschritte beim Umstrukturierungsprozess der Nord/LB. "Durch die Senkung der Verwaltungskosten und weiterer Maßnahmen zur Reduzierung des Aufwandes wird die Wettbewerbsfähigkeit der Bank weiter gestärkt", sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). Die Nord/LB wird im Wesentlichen von den Ländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie der Sparkassen-Gruppe getragen.

