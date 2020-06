Stand: 11.06.2020 19:24 Uhr - Niedersachsen 18.00

Nienburg: SPD-Chefin Esken besucht Polizeiakademie

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken hat ihre Äußerungen über latenten Rassismus in den Reihen der deutschen Polizei relativiert. Sie betonte, dass sie die Polizei nicht unter Generalverdacht stellen wolle. "Eines ist ganz klar: Polizisten wollen keine Rassisten in ihren Reihen", sagte Esken am Donnerstag bei einem Besuch der Polizeiakademie in Nienburg/Weser. Dies sei ihr nicht erst heute klar geworden, fügte Esken an. Sie zeigte sich überzeugt, dass der überwiegende Teil der Polizisten diese Haltung teile. Die Polizei in Deutschland habe kein strukturelles Problem mit Rassismus, es handele sich lediglich um Einzelfälle, so Esken.

Rassismus bei der Polizei? Esken besucht Akademie Niedersachsen 18.00 - 11.06.2020 18:00 Uhr Autor/in: Angelika Henkel Nachdem die SPD-Vorsitzende Saskia Esken der Polizei latenten Rassismus vorgeworfen hatte, wurde sie stark kritisiert. Am Donnerstag hat sie die Polizeiakademie in Nienburg besucht.







1 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auch Pistorius sieht kein strukturelles Problem

Esken hatte die Polizeiakademie auf Einladung des niedersächsichen Innenministers Boris Pistorius (SPD) besucht, nachdem ihre Äußerungen parteiübergreifend für Kritik gesorgt hatten. Auch Pistorius brachte zum Ausdruck, dass sich Rassismus bei der Polizei nach seiner Erfahrung auf einige wenige "schwarze Schafe" beschränke. Esken hatte vor dem Hintergrund des gewaltsamen Todes von George Floyd in den USA in einem Interview Anfang der Woche behauptet, dass es auch in Deutschland latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte gebe.

Sie persönlich habe in ihrem Leben "nur positive Polizeierfahrungen gemacht", betonte Esken in Nienburg. Sie wisse aber auch von Menschen mit dunkler Hautfarbe, die andere Erfahrungen gemacht hätten. "Und ich glaube, dass wir gut daran tun, uns damit zu beschäftigen."

Weitere Informationen Werbe-Video: VW sieht keine rassistische Absicht Der Volkswagen-Vorstand räumt ein, dass bei einem als rassistisch kritisierten Werbe-Clip für den neuen Golf Fehler gemacht wurden. Personelle Konsequenzen wird es wohl nicht geben. mehr N-JOY Alltagsrassismus in Deutschland: Polizeikontrollen dank Hautfarbe? N-JOY Roland ist gebürtiger Rheinländer - und er ist schwarz. "Ich wurde sehr oft kontrolliert", sagt der 33-Jährige und führt das zurück auf seine Hautfarbe. mehr

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 11.06.2020 | 18:00 Uhr