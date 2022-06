Niedersächsischer Schulleitungsverband fordert "großen Wurf" Stand: 14.06.2022 07:08 Uhr Unterrichtsausfall, ausgebrannte Lehrkräfte, Lehrermangel: Der niedersächsische Schulleitungsverband fordert grundlegende Reformen.

von Torben Hildebrandt

Der Lehrerberuf müsse wieder attraktiver werden, sagte der Verbandsvorsitzende René Mounajed im Gespräch mit dem NDR Niedersachsen. "Es braucht den großen Wurf", so Mounajed. "Wenn wir weiter so flickschustern, sehe ich schwarz."

"Zu wenig passiert"

Der Schulleitungsverband verlangt ein Gesamtkonzept: Lehrende müssten gerecht bezahlt und im Alltag entlastet werden. Handlungsbedarf sieht Mounajed auch bei den Lehrplänen und der Lehrerausbildung - zu starr und zu vollgestopft, lautet die Kritik. Bildungsverbände und Gewerkschaften hätten seit Jahren vor dem Personalmangel in den Schulen gewarnt, so Mounajed, "es ist bloß wenig passiert". Der Verbandsvorsitzende kann sich eine bundesweite Kommission vorstellen, die die Probleme im Bildungswesen angeht.

Verlässliche Grundschule in Gefahr?

Mounajed verweist auf ausgebrannte Lehrkräfte und den Unterrichtsausfall an Grundschulen: "Das sind die Auswirkungen, die wir jetzt haben - und zwar bundesweit. Und man muss sich langsam mal fragen, wie wir damit umgehen." Mounajed verlangt eine "neue Ehrlichkeit": "Es ist nicht möglich, eine Verlässlichkeit an den Grundschulen zu versprechen, wenn es so weitergeht."

"Viele Quereinsteiger bewähren sich nicht"

Gleichzeitig warnt der Schulleitungsverband die Politik davor, weiter auf Quereinsteiger zu setzen. Es gebe viele Quereinsteiger, die sich im Schulsystem nicht bewährten. Mounajed: "Das muss man mal knallhart sagen. Es ist nicht einfach so: Man macht eine Tür auf und bespaßt 30 Kinder."

