Niedersächsischer Landtag berät über neue Corona-Regelungen Stand: 30.10.2020 12:27 Uhr In einer Sondersitzung debattieren die Abgeordneten im Landtag in Hannover die neuen Corona-Beschränkungen, die ab Montag gelten sollen.

Landtagspräsidentin Gabriele Andretta hält die Sitzung zum bevorstehenden Teil-Lockdown für dringend notwendig. Das Parlament tage, bevor die entsprechende Verordnung in Kraft trete. Da damit weitgehende Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger verbunden seien, "ist es notwendig, eine Debatte im Parlament um die Begründung der Maßnahmen und die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu führen". Die FDP-Fraktion hatte die Sondersitzung gefordert, die übrigen Fraktionen schlossen sich dem Wunsch an. Auf der Tagesordnung stehen außerdem zwei Dringliche Anfragen der Grünen sowie der FDP.

Regierungserklärung und Debatte geplant

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat zu Beginn eine Regierungserklärung angekündigt. Für diese und die darauffolgende Debatte der Abgeordneten sind laut Landtag rund zwei Stunden angesetzt. "Wenn Ministerpräsident Stephan Weil seine Regierungspolitik und die Corona-Verordnungen erläutern muss, so ist dies kein Gnadenakt, sondern seine Pflicht", sagte die Landtagspräsidentin. In der Niedersächsischen Verfassung seien starke Parlamentsrechte verankert. "Nur offene transparente Verfahren schaffen in der Bevölkerung Vertrauen." Die Debatte solle dazu beitragen, die Entscheidungen transparent und nachvollziehbar zu machen. Sie könne den Unmut darüber verstehen, dass seit acht Monaten per Erlass regiert werde, so Andretta weiter.

Kritik von Wirtschaftsverbänden

Die geplanten Beschränkungen stoßen vor allem in der Wirtschaft auf Kritik. "Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten gehen einen risikoreichen Weg", kritisierte zum Beispiel der Unternehmerverband NiedersachsenMetall. Ein Großteil des Mittelstands stehe bereits auf der Kippe, jedes zweite Unternehmen allein in der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie stecke in den roten Zahlen. Ein Drittel der Gaststätten in Niedersachsen sei aufgrund der Zwangsschließungen akut von Insolvenz bedroht, sagte auch Renate Mitulla, Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Niedersachsen. Sie kündigte an, rechtliche Schritte zu prüfen und gegebenen Falls im Laufe der kommenden Woche Klage einzureichen.

Grüne wollen Pandemierat

Die Grünen-Fraktion fordert unterdessen, dass die Landesregierung die Verbände, die Öffentlichkeit und das Parlament stärker in die Corona-Politik einbezieht. Ein am Freitag vorgelegter Gesetzentwurf sieht unter anderem die Einrichtung eines Pandemie-Rates vor, der die Landesregierung und den Landtag bezüglich aller Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft berät.

Inzwischen mehr als 30 Hotspots im Land

In Niedersachsen hat die Zahl der Neuinfektionen unterdessen einen neuen Höchststand erreicht. Von den 45 Landkreisen und kreisfreien Städten in Niedersachsen zählten am Freitag bereits mehr als 30 zu sogenannten Hotspots. Das Land will den Kommunen nun bis zu 1.200 Landesbeamte zur Kontaktnachverfolgung zur Verfügung stellen.

