Niedersächsische Kommunen fordern Ausweg aus dem Lockdown Stand: 03.03.2021 09:16 Uhr Bund und Länder beraten über eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen bei gleichzeitigen Lockerungen. Niedersachsens Kommunen setzen darauf, dass das öffentliche Leben ab Ostern hochgefahren wird.

"Wir möchten, dass alles wieder aufgeht", sagte der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetags, Jan Arning, zu NDR 1 Niedersachsen. Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten sollten sich bei ihren heutigen Gesprächen von Inzidenzwerten verabschieden und stattdessen schauen, wie die Lage auf den Intensivstationen der Krankenhäuser ist. Die Verantwortlichen sollten zudem Impfungen und flächendeckende Tests mit einbeziehen, um aus dem Lockdown zu kommen.

Städtetag: Nicht bis Juni oder länger warten

Der Städtetag hält es für möglich, Handel, Kultur und Sport wieder zuzulassen, wenn Abstands- und Hygieneregeln weiter gelten. Es dürfe nicht bis Juni oder Juli dauern, bis alle Bereiche wieder öffnen, warnte Städtetags-Chef Arning.

Landkreise erwarten Vorgaben zu Corona-Tests

Die Landkreise in Niedersachsen erwarten von dem Gipfel-Treffen konkrete Vorgaben - insbesondere zu Corona-Tests: Wer testet künftig wo? Was ist mit einem negativen Ergebnis bald möglich? Was ist zu tun, wenn eine Corona-Infektion nachgewiesen wird? Wer kontrolliert die Testergebnisse? Hier hofft Landkreistag-Chef Hubert Meyer auf Antworten.

