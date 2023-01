Niedersachsens neuer Gesundheitsminister: Wer ist Andreas Philippi? Stand: 20.01.2023 10:22 Uhr Der Bundestagsabgeordnete Andreas Philippi wird nach NDR Informationen neuer Gesundheitsminister in Niedersachsen. Der SPD-Politiker folgt auf Daniela Behrens, die neue Innenministerin wird.

Philippi dürfte sich mit der Thematik des Sozial- und Gesundheitsministeriums gut auskennen: Der 57-Jährige, der in Herzberg am Harz lebt, ist Facharzt für Chirurgie. Zudem engagiert er sich ehrenamtlich als Kreisverbands-Vorsitzender beim Deutschen Roten Kreuz in Osterode. Im Bundestag ist er Mitglied des Gesundheitsausschusses. Philippi kommt aus dem Wahlkreis Göttingen.

Andreas Philippi folgt auf Daniela Behrens

Philippi übernimmt das Ressort von Daniela Behrens, die ins Innenministerium wechselt. Nötig wurde der Umbau, weil der bisherige Innenminister Boris Pistorius jetzt Bundesverteidigungsminister ist. Im Kabinett sind es die ersten Personal-Rochaden seit der Landtagswahl. SPD und Grüne regieren seit rund zweieinhalb Monaten in Niedersachsen.

