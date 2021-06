Niedersachsens besondere Bauten am Tag der Architektur Stand: 25.06.2021 11:11 Uhr Historische Gebäude, umgebaute Bungalows, klare und futuristische Formen: Beim Tag der Architektur können die Menschen in Niedersachsen am Sonntag vielerorts Bauwerke besichtigen.

Laut Architektenkammer Niedersachsen stehen 130 Bauten und gestaltete Flächen an mehr als 50 Orten zur Wahl. Dazu gehört etwa das denkmalgeschützte Langerfeldt-Haus in Braunschweigs Innenstadt. Ehemals ein Handelshaus, mittlerweile durch Einzelhandel, Büros und im Innenhof durch Gastronomie genutzt. Balkone und Zwerchgiebel wurden laut Architektenkammer rekonstruiert. Wie dort gibt es auch Führungen am neuen Sportzentrum des TuS Vinnhorst in Hannover, bei der Brotmanufaktur in Hildesheim, dem Campus Westerberg der Uni Osnabrück und dem Badehaus in Wietzendorf, einem fast kreisrunden, zweigeschossigen Gebäude.

Führungen durch Quartiers-Außenbereiche

Neben Wohn- und Geschäftsgebäuden gibt es am Sonntag auch Einblicke in die Gestaltung von Außenflächen - wie zum Beispiel in die Freianlagen am Schulzentrum Fallersleben in Wolfsburg. Führungen mit Informationen der Landschaftsarchitekten werden auch in Braunschweig angeboten. Dort bietet der Alsterplatz - inmitten eines neuen Wohnquartiers und durchzogen von grünen Inseln - der Gemeinschaft Räume für Begegnung und Austausch.

Adressen und Anmeldung im Netz

An diesem Tag sind nicht alle der Gebäude begehbar und auch nicht immer werden Führungen angeboten, darauf weist die Kammer hin. Welche Architekten mitmachen und welche Bauwerke geöffnet sind, deren Adresse und die Möglichkeit zur Anmeldung für eine Führung, hat die Kammer an dieser Stelle zusammengestellt.

