Niedersachsens Tierheime fürchten großen Andrang im Herbst Stand: 21.07.2021 10:42 Uhr Während der Lockdowns und Homeoffice-Phasen haben sich viele Menschen in Niedersachsen Haustiere angeschafft. Doch inzwischen hat sich der Alltag verändert und die Betreuung ist schwieriger geworden.

In etlichen Tierheimen sind in den vergangenen Monaten verstärkt Vierbeiner abgegeben worden. "Wie die meisten Tierheime sind wir regelmäßig an der Belastungsgrenze", sagte etwa die leitende Veterinärin der Einrichtung in Wolfsburg, Nadine Becker. Im Tierheim in Hildesheim haben derzeit besonders viele kleine Katzen Unterschlupf gefunden. Aber auch Kaninchen und Wellensittiche sind dort untergebracht. Viele Jungkatzen zählt auch das Tierheim Hannover. "Um Weihnachten hatten wir Aufnahmekapazitäten frei, jetzt sind wir recht gut besetzt", sagte Tierschutzberaterin Katja Marnetté. Das Tierheim in Salzgitter hat vor Kurzem sogar einen Aufnahmestopp verhängt.

Wer betreut Tiere bei Rückkehr ins Büro und im Urlaub?

Als Gründe für ihre Entscheidung nennen die Besitzer neben dem Wegfall von Homeoffice-Tagen auch Trainingsdefizite durch geschlossene Hundeschulen. Manche, so Tierärztin Becker, wollen auch die Möglichkeit nutzen, wieder in den Urlaub fahren zu können. Im Herbst rechnet das Team im Wolfsburger Tierheim mit stark steigenden Aufnahmezahlen. "Dann sind die im letzten Sommer angeschafften Welpen in der Pubertät und werden durch mangelnde Erziehung aus purer Unwissenheit sehr wahrscheinlich Probleme bereiten", sagte Becker.

Hohe Spendenbereitschaft während der Pandemie

Auch in Braunschweig vermittelte das Tierheim während der Pandemie deutlich mehr Tiere als zuvor. Sowohl in Hannover als auch in Braunschweig und Wolfsburg blieb die Spendenbereitschaft trotz der Corona-Krise hoch. "Wir haben großes Glück, dass wir weiterhin unterstützt werden und hoffen, dass es so weiter geht", betonte Marnetté.

