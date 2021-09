Niedersachsens Tierhalter laden zum Tag der offenen Weide Stand: 05.09.2021 11:17 Uhr Auf neun Höfen in Niedersachsen können sich Besuchende heute über Schaf-, Rinder- und Pferdehaltung informieren und austauschen. Schafzüchter wollen dabei auch über Probleme mit Wölfen reden.

Mit dem bundesweiten Tag der offenen Weide will der Förderverein der Deutschen Schafhaltung (FDS) auf die Bedeutung der Weidetierhaltung aufmerksam machen. Sie leiste einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Ressourcen Boden, Trinkwasser und Luft sowie für die Lebensräume seltener Pflanzen und Tiere. Und in Niedersachsen sind vor allem Schafe auch "Landschaftsmacher", wie der FDS-Vorsitzende Wendelin Schmücker, selbst Schäfer aus Winsen/Luhe, sagt. An den Küsten, Deichen und Mooren würden die Leistungen der Tiere sichtbar, indem sie durch Beweidung Deiche stabil und Kulturlandschaften wie die Heide offen hielten. "Unstrittig ist die Weidetierhaltung die ökologischste Art der Nutztierhaltung", sagt Schmücker.

In den teilnehmenden Betrieben gibt es neben dem direkten Austausch Informationsstände und Filmvorführungen sowie Spielmöglichkeiten für Kinder.

Hier werden heute Besuchende empfangen:

Karolinenhof, Woldlinie 4, 26160 Bad Zwischenahn

Bürgerinitiative Wolfsfreies Ostfriesland, Schoonorther Str. 10, 26736 Krummhörn

Michael Garms, Niederhörne 6, 26931 Elsfleth

Wollschweinhof Bode, Hamfährer Weg 31, 28790 Schwanewede

Kuhbetrieb Friedhelm Kläke, Bennebostel 2, 29227 Celle

Schäferei Ulrike Galler, Meißendorf, 29308 Winsen (Aller)

Waltraud Franke, Aselerwarfer Weg 21, 26409 Wittmund

Alexandra Wiechert, Wallbrink 6, 30852 Ronnenberg

Friso Bormann Land- und Lohntechnik, Messestraße 14, 31177 Harsum

Zäune für Deichbeweidung ungeeignet

Die Weidetierhalter wollen mit den Besucherinnen und Besuchern auch über ihre Probleme mit Wölfen diskutieren. "Die Zahl gerissener Schafe hat sich dramatisch erhöht", sagt Michael Gertenbach von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Er berät Schafhalterinnen und -halter und berichtet, dass erst vor ein paar Tagen wieder einer aufgegeben habe. Dabei seien gerade die Züchtenden mit kleinen Herden wichtig für die genetische Vielfalt, erklärt Gertenbach. Er fordert, dass das Land Niedersachsen die Schafzüchtenden dauerhaft unterstützt - unter anderem beim Aufstellen von Elektrozäunen. Allerdings: Für Schafzüchtende, die ihre Tiere auf den 1.400 Kilometer langen Deichen in Niedersachsen weiden lassen, brächten Zaun-Zuschüsse nichts, sagt Gertenbach. Sie wünschen sich demnach eine Obergrenze für die Wölfe.

