Niedersachsens Schulleitungsverband fordert Impfung für alle Stand: 05.03.2021 08:57 Uhr Der Schulleitungsverband Niedersachsen fordert Impfangebote für alle Beschäftigten an Schulen. Bislang sind nur Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen priorisiert.

Dies sei nur "ein erster Schritt", so der Verband. Die Beschäftigten der weiterführenden und berufsbildenden Schulen sollten ebenfalls die Möglichkeit erhalten, vorzeitig geimpft zu werden, wenn in Landkreisen und Städten Impfdosen übrig seien. Der Verband geht noch weiter: Spätestens bis zum Ende der Osterferien sollten demnach alle Lehrerinnen und Lehrer, die eine Impfung möchten, diese auch erhalten haben.

Schülervertretung: Klausuren ohne Maske

Unterdessen machen sich der Landesschülerrat und der Landeselternrat für den Ausbau des Infektionsschutzes an Schulen stark. Dabei geht es um Maskenpflicht, Impf- und Testangebote sowie den Kauf von Luftfilteranlagen. Die Schülervertretung forderte, dass die Maskenpflicht bei einigen Klausuren ausgesetzt werden sollte. Die Test-Möglichkeit werden unterdessen nur von wenigen der etwa 100.000 Beschäftigten an niedersächsischen Schulen angenommen. Dies berichtet die "Nordwest-Zeitung". Nach Zahlen des Kultusministeriums liege der Anteil bei rund zwölf Prozent. Beschäftigte können sich einmal pro Woche kostenfrei testen lassen. Die Tests werden in Arztpraxen vorgenommen. Nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist der Ablauf "viel zu kompliziert". Die Menschen sollten dort zu getestet werden, wo sie arbeiten.

Präsenzpflicht für Grundschüler und Abschlussklassen

Ab dem 15. März gilt in Niedersachsen für die Klassen 5 bis 7 sowie für den 12. Jahrgang Präsenzunterricht im Wechselmodell. Eine Woche darauf sollen alle Schulen und Jahrgänge in den Wechselunterricht zurückkehren. Bereits ab dem 8. März gilt für Grundschüler und Abschlussklassen wieder die Präsenzpflicht. Dort konnten bislang die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder Homeschooling vorziehen.

