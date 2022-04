Niedersachsens Schausteller hoffen auf Saison mit Aufwind Stand: 13.04.2022 10:29 Uhr Nachdem die Pandemie viele Schausteller in Existenznot gebracht hat, hoffen die Betreiber von Karussells und Imbissbuden nun auf eine Saison ohne Corona-Einschränkungen.

Die Vorzeichen sind offenbar gut: "Die Besucher kommen und sind uns treu geblieben", sagt Kevin Kratzsch, Vorsitzender des Schaustellerverbands Niedersachsen. Teilweise seien es rührende Szenen - manche Gäste brächten sogar einen Blumenstrauß mit, so Kratzschs Erfahrungen, etwa beim Send in Münster und dem Hamburger Dom. Die Menschen seien glücklich, dass es mit den Volksfesten wieder losgeht.

Keine Fest-Absagen wegen des Krieges

Der Krieg in der Ukraine dürfe derweil nicht zu Absagen führen, so der Verbandschef: "Wir müssen Abwechslung bieten und ein Stück Normalität. In Bremen haben die Schausteller geflüchtete ukrainische Kinder und ihre Mütter am Montag auf die Osterwiese eingeladen. Man habe mit 800 gerechnet, mehr als 1.200 seien es geworden, so Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Bremer Schaustellerverbandes. "Es war schön, dass wir ein Lächeln in Kindergesichter zaubern konnten." Direkt neben dem Jahrmarkt-Gelände sind Geflüchtete in Bremen in zwei Messehallen untergebracht. Auf ein Feuerwerk und bestimmte laute Geräusche von Karussells wurde aus Rücksicht verzichtet, da einige Geflüchtete etwa durch Bombenangriffe traumatisiert seien.

Mehl und Öl für Crêpe und Co. - extrem teuer

Ein großes Problem für die Schaustellerinnen und Schausteller: die Preise angesichts der aktuellen Lage stabil zu halten. Es sei extrem schwierig, an Mehl oder Öl in ausreichender Menge zu kommen, so Verbandschef Kratzsch. Beides werde aber für fast alles gebracht - vom Crêpe bis zur Pizza. Dazu hätten sich die Einkaufspreise teilweise verdoppelt. Auch für Sprit und Energie müssten die Familienbetriebe mehr Geld ausgeben. Zudem gebe es einen Arbeitskräftemangel, viele hätten sich in der Pandemie neue Jobs gesucht.

Hannopark startet in Hannover

Die Bremer Osterwiese läuft noch bis zum 24. April. Sie ist nach Angaben der Veranstaltenden das erste große Volksfest bundesweit komplett ohne Corona-Auflagen. Am kommenden Sonnabend startet in Hannover das Frühlingsfest Hannopark auf dem Schützenplatz. Das Festgelände sei zwar umzäunt, es werde aber kein Eintritt verlangt, teilten die Organisatorinnen und Organisatoren mit. Zudem gebe es keine weiteren Zutrittsbeschränkungen.

