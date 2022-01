Niedersachsens Landwirte sehen Cannabis-Anbau kritisch Stand: 31.01.2022 17:06 Uhr Der Cannabis-Anbau soll legalisiert werden. Niedersachsens Landwirte sehen darin aber offenbar keine neue Goldgrube. Es werde auch künftig nicht flächendeckend Hanf angebaut, heißt es vom Landvolk.

Die Anbaubedingungen seien in Niedersachsen "durchaus günstig", sagt Landvolk-Vizepräsident Ulrich Löhr. Er ist selbst Ackerbauer im Braunschweiger Land. Doch Boden- und Witterungsverhältnisse alleine reichen demnach nicht aus. Es geht Löhr auch ums Vermarkten und Verarbeiten. Dafür müsse es dann ganz klare Regeln geben. Um die Pflanzen vor Wetter und möglicherweise auch vor "Langfingern" zu schützen, müssten auch Investitionen in Hallen und Gewächshäuser berücksichtigt werden, so Löhr.

Nutzhanf wird bereits angebaut

Bisher werden in Deutschland nach Angaben des Landvolks bereits rund 3.000 Hektar Nutzhanf angebaut. Die Pflanzen haben aber einen geringeren THC-Gehalt als eine Cannabis-Sorte - also weniger berauschende Inhaltsstoffe. Aus den Blättern wird Tee, aus den Samen Öl und aus den Fasern zum Beispiel Kleidung hergestellt. Beim Anbau von THC-Hanf für medizinische Zwecke sind die Bauern derzeit nach Angaben des Landvolks wegen der bestehenden Anforderungen außen vor.

Videos 2 Min Legalisierung von Cannabis: Erfahrungen aus dem Grenzgebiet Laut Suchtmedizinerin Barbara Brüninghaus hat sich, vor allem bei Jugendlichen, die Art des Konsum bereits verändert. (20.10.2021) 2 Min

Landvolk: Lieber um wahre Nöte der Bauern kümmern

Selbst wenn die Preise für Hanf lukrativ seien könnten, werde der Vertragsanbau der Pflanzen wohl eher eine Nische bleiben, so das Landvolk. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hatte vor einigen Wochen gesagt, er sehe bei Landwirten in Deutschland großes Interesse an der Legalisierung von Cannabis. Ackerbauer Löhr wünscht sich dagegen, dass Özdemir "sich erst einmal um die wahren Nöte und Sorgen der Ackerbauern" kümmere. Denn die Landwirte litten unter permanent steigenden Preisen, insbesondere beim Dünger.

Geplanter Verkauf in lizenzierten Geschäften

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP plant, Cannabis zu legalisieren. Es soll in lizenzierten Geschäften an Erwachsene verkauft werden. Dadurch würde die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet, heißt es.

Weitere Informationen Ministerin Behrens: Kleine Cannabis-Mengen straffrei machen Sie begrüßt den Vorstoß vom Bund. Laut Justizministerin ist der Besitz geringer Mengen faktisch jetzt schon folgenlos. (24.08.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.01.2022 | 15:00 Uhr