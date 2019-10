Stand: 04.10.2019 08:39 Uhr

Niedersachsens Kürbisernte läuft auf Hochtouren

Speisekürbisse werden aktuell in großer Zahl auf Niedersachsens Äckern geerntet. Bei der laufenden Ernte sei mit einer guten Qualität zu rechnen, sagte Erich Klug, Experte der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Im Durchschnitt werden den Behördenangaben zufolge auf der Anbaufläche in Niedersachsen rund 4.670 Tonnen des Gemüses geerntet, das zu den Gurkengewächsen gehört. 2018 wurden laut Statistischem Landesamt auf 274 Hektar von 239 Betrieben in Niedersachsen Speisekürbisse angebaut - Zahlen für das laufende Jahr dürfte es erst zum Jahreswechsel geben, sagte Klug.

Videos 07:28 Mein Nachmittag Küchen-ABC: Kürbis - gesund und lecker Mein Nachmittag Seit Jahrtausenden steht der Kürbis auf dem Speiseplan und wird immer beliebter - auch, weil er sehr gesund ist. Küchenprofi Hannes Schröder gibt Tipps zur Zubereitung. Video (07:28 min)

Kürbis liebt die Sonne - und Feuchtigkeit

Das warme Wetter in diesem Sommer habe den Pflanzen gut getan, sagte Klug: "Der Kürbis ist eine Kultur, die die Wärme liebt." Wichtig sei aber auch eine ausreichende Wasserversorgung. Wo Feuchtigkeit im Sommer Mangelware war, seien nun auch die Qualität und die Erträge nicht gut. Einen geografischen Schwerpunkt gebe es beim Kürbisanbau in Niedersachsen nicht, sagte Klug. Unter den Anbaubetrieben gebe es größere, die den Lebensmitteleinzelhandel beliefern, aber auch viele kleinere Höfe, die den regionalen Markt bedienen und im Hofladen oder auf Wochenmärkten ihre Ware verkaufen.

Weitere Informationen 10:13 Mein Nachmittag Kürbisgnocchi mit Spinat und Gorgonzola Mein Nachmittag Zora Klipp zaubert ein Rezept mit Hokkaido und verarbeitet den Kürbis zusammen mit Kartoffeln zu Gnocchi. Dazu serviert sie eine Soße mit frischem Spinat und würzigem Gorgonzola. Video (10:13 min) Jetzt haben Kürbisse wieder Saison Bischofsmütze, Baby Boo, Hokkaido: Jetzt sind wieder Kürbisse im Handel. Ein Überblick über die verschiedenen Sorten sowie Tipps zur Zubereitung und Rezepte. (29.08.2019) mehr Halloween-Kürbis schnitzen Ob Laterne oder Windlicht: Mit etwas Zeitaufwand und Fantasie werden Kürbisse zu schönen Leuchten, passend zum Herbst und natürlich zu Halloween. (18.10.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.10.2019 | 08:00 Uhr