Niedersachsens Krisenstab informiert über Corona-Situation Stand: 24.01.2022 15:26 Uhr Am Dienstag äußert sich der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung wie gewohnt zur aktuellen Corona-Lage im Land. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 13 Uhr an dieser Stelle live.

Krisenstabs-Leiter Heiger Scholz oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder werden wie gewohnt über die aktuellen Corona-Zahlen und Entwicklungen informieren. Die Inzidenz in Niedersachsen ist aktuell so hoch wie nie zuvor und steigt täglich weiter an. Bis zu welchem Punkt lässt das Land das Infektionsgeschehen zu, ab wann sind möglicherweise schärfere Regeln geplant - und welche? Hat das seit Jahresbeginn eher schleppende Impftempo wieder mehr Fahrt aufgenommen? Um diese und weitere Fragen könnte es in der Pressekonferenz gehen.

Kommt 2G für Jugendliche?

Ein weiteres Thema dürften die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche sein - und wie sie sich auf die Regeln in Niedersachsen auswirken. Zudem könnte es darum gehen, wie sich die Landesregierung nun beim Thema 2G für Jugendliche positioniert - und ob es in der neuen Verordnung, die in der kommenden Woche in Kraft treten soll, diesbezüglich bereits eine Änderung geben wird.

