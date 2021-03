Niedersachsens Krisenstab informiert heute über Corona-Lage Stand: 15.03.2021 11:01 Uhr Wie ist die Corona-Situation in Niedersachsen? Wie geht es mit den Impfungen weiter? Dazu nimmt der Krisenstab wegen der morgigen Landtagssitzung schon heute Stellung. NDR.de überträgt ab 13 Uhr live.

Ein Thema dürfte die weiter steigende Inzidenz in Niedersachsen sein. Heute hat sie erneut zugelegt - auf 79,1. Auch liegen inzwischen zehn Landkreise und kreisfreie Städte über dem Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - und gelten damit als Hochinzidenzkommunen. Lockerungen waren dort entweder gar nicht erst möglich gewesen oder müssen nun zurückgenommen werden.

Menschen ab 70 Jahren können Impftermin vereinbaren

Voraussichtlich wird es auch wieder um das Thema Impfen gehen. Seit heute ist das Impfportal des Landes Niedersachsen und die Telefonhotline unter der Telefonnummer (0800) 99 88 665 für die zweite Prioritätsgruppe freigeschaltet. Menschen ab 70 Jahren können nun einen Termin für eine Impfung vereinbaren. Damit der Andrang nicht zu groß wird, ruft das Land dazu auf, ein entsprechendes Einladungsschreiben abzuwarten. Dieses wird in den kommenden Wochen nach Alter gestaffelt an die Menschen zwischen 70 und 79 Jahren geschickt. Grundsätzlich können Termine aber auch ohne diesen Brief vereinbart werden. Chronisch kranke Personen werden von ihren Krankenkassen angeschrieben und können sich nach Erhalt der Bestätigung anmelden.

AstraZeneca liefert weniger Impfstoff als geplant

AstraZeneca hatte in der vergangenen Woche angekündigt, in den kommenden Monaten rund ein Drittel weniger Impfstoff als angekündigt an Deutschland zu liefern. Einige Bundesländer wie Hamburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt hatten daraufhin angekündigt, das Impftempo zurückzufahren und die Terminvergabe für einige Gruppen gestoppt. Wie sich die angekündigten Kürzungen auf Niedersachsen auswirken, dazu nimmt der Krisenstab möglicherweise heute Stellung.

