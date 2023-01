Niedersachsens Krankenhäuser erhalten mehr Geld von den Kassen Stand: 05.01.2023 17:21 Uhr Die 168 Krankenhäuser in Niedersachsen sollen dieses Jahr mehr als 5,5 Milliarden Euro von den Krankenkassen für ihre Behandlungen bekommen - und damit knapp 234 Millionen Euro mehr als noch 2022.

Das teilte der Verband der Ersatzkassen (VDEK) am Donnerstag mit. Hintergrund sei eine Preissteigerung auf rund 4.000 Euro pro Behandlung, hieß es weiter. Das Gesundheitsministerium genehmigte die Erhöhung. Zuvor hatten sich Kassen und Krankenhäuser verständigt.

Geld für Krankenhäuser reiche bei weitem nicht

Bei der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) regt sich dennoch Kritik. "Die vereinbarten Erlössteigerungen für die Krankenhäuser reichen bei weitem nicht aus", sagte Verbandsdirektor Helge Engelke. Damit würden weder die Defizite des Jahres 2022 noch die zu erwartenden Kostensteigerungen dieses Jahres aufgefangen. Engelke forderte deshalb eine Anhebung des Preisdeckels zum Ausgleich der Inflationslasten. "Sonst kann eine auskömmliche Finanzierung der Krankenhäuser nicht mehr sichergestellt werden."

Hilfspaket unterstützt Kliniken ebenfalls

Hanno Kummer, Leiter der Landesvertretung des VDEK, sieht das anders: "Das deutliche Plus gibt den Krankenhäusern gerade in diesen Zeiten eine gute Planungssicherheit." Auch ein von der Bundesregierung beschlossenes Hilfspaket unterstützt die Kliniken in Niedersachsen - mit rund 800 Millionen Euro.

