Niedersachsens Kirchen feiern Ostergottesdienste: Was gilt? Stand: 13.04.2022 12:21 Uhr Viele Corona-Regeln sind weggefallen - und so sind in diesem Jahr wieder "normale" Gottesdienste zum Osterfest möglich. Wie diese umgesetzt werden, bestimmen die Gemeinden.

Für sie haben die evangelischen und katholischen Kirchenleitungen in Niedersachsen Hinweise und Empfehlungen gegeben. "Die Freude in unseren Gemeinden ist groß, dass wieder mehr möglich ist", sagte Benjamin Simon-Hinkelmann, Sprecher der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Im Prinzip dürften nun wieder überall Gottesdienste stattfinden. "Aber viele sind noch vorsichtig." So würden die Gemeinden häufig noch auf das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung Wert legen, etwa beim Singen oder beim Gehen durch die Kirche.

Anmeldungen und Abstand im Gottesdienst

Manche Gemeinden bieten für die Feiertage auch Open-Air-Gottesdienste an. Auch die Abstandsregeln sollen weiter eingehalten werden. "Oft gehen natürlich zu Ostern ganze Familien gemeinsam in den Gottesdienst, sodass die Familienmitglieder untereinander keinen Abstand einhalten müssen", so Simon-Hinkelmann. Auch einige andere Besonderheiten aus der Corona-Zeit bleiben bestehen: So gebe es weiterhin Gemeinden, bei denen man sich im Vorfeld für den Gottesdienstbesuch anmelden müsse. In anderen Fällen werde der Gottesdienst online übertragen. "Es gibt auch Zoom-Gottesdienste, das ist besonders bei jungen Menschen sehr beliebt", sagte der Sprecher.

Landesbischof Meister im Gottesdienst in Hannover

Auf der Internetseite der Landeskirche Hannovers finden sich in der Kalender-Funktion viele Gottesdienste, die in Präsenz stattfinden. Die Marktkirche Hannover lädt zum Beispiel am Karfreitag um 10 und 11 Uhr zum Gottesdienst. Am Karsonnabend spricht Landesbischof Ralf Meister bei der "Feier der Osternacht" mit Abendmahl. Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig hat ihr Angebot an Karfreitags- und Ostergottesdiensten ebenfalls im Internet zusammengestellt. Rund 1.000 Veranstaltungen der rund 300 evangelischen Kirchengemeinden in der Landeskirche sind gelistet.

Bistum Osnabrück empfiehlt Maske und Abstandsregeln

Die katholischen Gemeinden in Niedersachsen gehen ganz ähnlich mit den weggefallenen Corona-Maßnahmen um: Vieles ist wieder möglich. Dazu gehören auch Traditionen. Wie zum Beispiel, dass das Licht in der Osternacht vom Osterfeuer in die Kirche gebracht wird, erklärte Thomas Arzner, Sprecher des katholischen Bistums Osnabrück. Dennoch empfehle die Bistumsleitung, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten - wegen der derzeit hohen Corona-Inzidenzen. Die Kirchengemeinden entscheiden selbstständig über die geltenden Schutzmaßnahmen. Eine Auflistung der Kirchengemeinden bietet das Bistum auf seiner Internetseite.

Für alle, die gerne die Feiertags-Gottesdienste aus dem Osnabrücker Dom sehen möchten, hat das Bistum einen Livestream für Gründonnerstag, Karfreitag und die Osternacht eingerichtet.

Livestreams auch aus dem Hildesheimer Dom

So hält es auch das Bistum Hildesheim. Gottesdienste an den Ostertagen werden im Netz übertragen. Für Feierlichkeiten in den Kirchen sind die Gemeinden zuständig, ebenso für die dort geltenden Regeln. Gegebenenfalls ist dann die Zahl der Teilnehmenden begrenzt und es gilt eine Anmeldepflicht. Alle Kirchenleitungen geben daher evangelischen und katholischen Christinnen und Christen den Rat, vorab auf der Webseite ihrer eigenen Gemeinde zu schauen, welche Regeln bei ihnen gelten.

