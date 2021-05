Niedersachsens Inzidenz sinkt unter 50 - und nun? Stand: 19.05.2021 12:54 Uhr Eine Sieben-Tages-Inzidenz von 50 gilt als "magische Grenze" für Lockerungen. Entscheidend sind aber die Werte der Landkreise und kreisfreien Städten - und die aktuelle Corona-Verordnung des Landes.

Die Corona-Zahlen im Land sinken weiter. Das ist die gute Nachricht. Zum ersten Mal seit Monaten liegt kein Landkreis über der Marke von 100 und die landesweite Inzidenz liegt erstmals wieder unter 50. Und nun kommt die schlechte Nachricht: Weitere Lockerungen gibt es trotzdem erst einmal nicht, das hat Regierungssprecherin Anke Pörksen heute noch einmal klar gemacht. Man befinde sich weiter in einem Zwischenstadium, in dem man erst schauen müsse, wohin sich die Zahlen weiter bewegten. Die nächsten Lockerungen gemäß Stufenplan soll es demnach - wie geplant- erst Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni geben - egal ob ein Landkreis schon früher einen Wert von unter 50 erreicht.

Mit der neuen Verordnung wird die 50 wichtig

Wenn die neue Corona-Verordnung Ende Mai oder Anfang Juni in Kraft tritt, macht ein Inzidenzwert von unter 50 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt einen großen Unterschied: Dann ist unter anderem der Präsenzunterricht in der Schule mit voller Klassenstärke wieder möglich, es darf ohne Corona-Test eingekauft und mit Corona-Test in Restaurant-Innenräumen gegessen werden.

Gelockerte Kontaktbeschränkungen

Allerdings gilt derzeit bereits eine andere "magische Zahl": die 35. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt stabil unter 35, können die Verantwortlichen vor Ort entscheiden, ob sie Treffen von bis zu zehn Personen zulassen. Diese dürfen aus höchstens drei Haushalten stammen. Das Landesgesundheitsamt muss aber zustimmen. Der Landkreis Friesland nutzt diese Möglichkeit schon seit Anfang des Monats, in der Stadt Wilhelmshaven dürfen sich seit heute mehr Menschen treffen, im Landkreis Uelzen gelten die gelockerten Kontaktbeschränkungen ab morgen. Sollte der Wert allerdings wieder über 35 steigen, gelten wieder die bisherigen Regeln, wie ein Sprecher mitteilte - und zwar automatisch, ohne neue Verfügung.

"Bundesnotbremse" gilt in Region Hannover nicht mehr

Die Region Hannover ist davon noch etwas entfernt. Allerdings gilt die Region ab heute nicht mehr als Hochinzidenzkommune weil der Sieben-Tage-Inzidenzwert seit fünf Werktagen unter 100 liegt. Damit gilt nun nicht mehr die "Bundesnotbremse", sondern die niedersächsische Corona-Verordnung. Ab morgen gibt es unter anderem keine Ausgangssperre mehr, ein Haushalt darf sich mit zwei Personen eines anderen Haushalts treffen, Außengastronomie und Geschäfte dürfen für Geimpfte, Genesene und Negativ-Getestete öffnen.

Urlaub in Niedersachsen für alle möglich

Einen anderen Lockerungsschritt hat das Land bereits eher unfreiwillig vollzogen: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat am Dienstag die sogenannte Landeskinderregelung gekippt, nach der bisher nur niedersächsische Gäste Urlaub zwischen Küste und Harz machen durften. Es handle sich um eine Ungleichbehandlung, die aus Infektionsschutzgründen nicht notwendig sei, entschied das OVG. Über Pfingsten sind damit unter anderem Übernachtungen in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen erlaubt. Urlauber müssen aber entweder geimpft oder genesen sein oder ein negatives Testergebnis vorlegen können. Andere Bundesländer wie Bayern wollen Urlaub bei stabilen Inzidenzzahlen ebenfalls sehr bald wieder ermöglichen.

