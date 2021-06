Niedersachsens Grüne wählen heute neuen Parteivorstand Stand: 19.06.2021 07:30 Uhr Bei ihrer Landesdelegiertenkonferenz wollen die Grünen in Niedersachsen heute einen neuen Parteivorstand. Das Treffen findet in Emden statt, die meisten Delegierten nehmen aber digital teil.

Die beiden amtierenden Vorsitzenden Hans-Joachim Janßen und Anne Kura kandidieren erneut für das Spitzenamt des Landesverbands. Die Osnabrücker Stadträtin und der frühere Landtagsabgeordnete sind seit 2018 Landesvorsitzende der Grünen. Ursprünglich sollten im vergangenen Herbst der Vorstand und weitere Gremien gewählt werden. Wegen der Zunahme der Corona-Infektionen wurde der Parteitag aber verschoben.

Grüne verabschieden Themen für Kommunalwahl

Die Delegierten wollen heute zudem mit einer kommunalpolitischen Erklärung eine Art Wahlprogramm für die Kommunalwahl am 12. September verabschieden. Darin fordern die Grünen mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und den verstärkten Ausbau von Radwege. Bei einem Parteitag Ende Mai hatten die Delegierten bereits über ihre Landesliste zur Bundestagswahl abgestimmt. Sie ziehen mit dem Spitzenduo Filiz Polat und Sven-Christian Kindler in den Bundestagswahlkampf.

