Niedersachsens Firmen produzieren am meisten Speiseeis Stand: 06.09.2021 11:21 Uhr Wer hätte das gedacht - Niedersachsen ist Eisland: Die hiesigen Hersteller produzieren etwa ein Drittel des gesamten industriell gefertigten Speiseeises in Deutschland.

Im vergangenen Jahr verließen mehr als 221 Millionen Liter Eis die niedersächsischen Speiseis-Fabriken, teilte das Statistische Landesamt mit. Etwas anschaulicher: Diese Menge würde etwa eine Million Badewannen mit Eis füllen.

Deutschland stellt mehr Eis her als das "Mutterland" Italien

Niedersachsen ist damit nicht nur führend in Deutschland, sondern lag mit der produzierten Menge Speiseeis im Vergleich mit anderen EU-Staaten im Jahr 2019 noch vor Staaten wie Belgien, den Niederlanden und Schweden auf dem siebten Platz. Das gesamte Bundesgebiet liegt laut Landesamt noch vor Italien auf dem den ersten Platz.

Hersteller machen eine halbe Milliarde Euro Umsatz

Laut dem Landesamt macht industriell hergestelltes Eis einen Großteil der gesamten Eisproduktion aus und ist neben Supermärkten an Tankstellen und Kiosken zu kaufen. Die Produktionsmenge und der Gesamtumsatz des in Niedersachsen industriell hergestellten Speiseeises haben sich demnach in den vergangenen rund 20 Jahren erhöht. 1998 etwa wurden mit etwas mehr als 150 Millionen Liter Eis rund 70 Millionen Liter weniger hergestellt als zuletzt. 1998 setzten die Hersteller damit 211 Millionen Euro um. Im vergangenen Jahr lag der Gesamtumsatz bei mehr als 513 Millionen Euro. Die fünf statistisch erfassten Speiseeisfirmen hatten zusammen 1.342 Angestellte.

