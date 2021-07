Niedersachsens Feuerwehren und DLRG helfen beim Hochwasser Stand: 16.07.2021 08:22 Uhr Nach den verheerenden Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz rücken immer mehr Helfer aus Norddeutschland in die Krisengebiete aus. Neben dem THW sind Feuerwehren und DLRG gefragt.

Acht Kreisfeuerwehren brechen von Niedersachsen aus in die betroffenen Regionen auf. Nordrhein-Westfalen hatte nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums die Unterstützung angefordert, die am Sonnabendmorgen eintreffen soll. Zwei Wasserrettungszüge der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wurden bereits am Donnerstagabend in den Einsatz geschickt. Das Innenministerium und das Landesamt für Katastrophenschutz haben eine Koordinierungsstelle gebildet, um NRW und Rheinland-Pfalz mit Material und Einheiten zu unterstützen.

DLRG soll bei Evakuierungen in überfluteten Bereichen helfen

Die 110 Einsatzkräfte der DRLG sollen im Rhein-Erft-Kreis bei Köln bei den Evakuierungsmaßnahmen in überfluteten Bereichen helfen. Die Einheiten sind mit Spezialfahrzeugen wie Ladekran und Rettungsbooten mit niedrigem Tiefgang gut für den Einsatz bei Hochwasserlagen ausgerüstet. Ebenfalls gestern sind mehr als 300 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Niedersachsen und Bremen nach NRW aufgebrochen.

"Anstrengende, lang andauernde Einsätze"

Darunter sind Ehrenamtliche aus Göttingen, Northeim und Osterode am Harz. Zwei bis drei Tage werden sie im Hochwassergebiet bleiben, wie Axel Rentschka vom THW in Göttingen dem NDR in Niedersachsen sagte. "Die richten sich da sicherlich auf anstrengende, lang andauernde Einsätze ein, die auch körperlich herausfordernd sein können." Der Kontakt zu der stark betroffenen Bevölkerung vor Ort werde viel Einfühlungsvermögen erfordern, so Rentschka. Desweiteren sind Einsatzkräfte aus Clausthal-Zellerfeld, Braunschweig, Wolfsburg, Osnabrück und Ronnenberg (Region Hannover) in die Krisengebiete aufgebrochen.

Weil bedankt sich bei Helfenden aus Niedersachsen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach den Angehörigen und Freunden der Toten und Vermissten sein tiefes Mitgefühl aus. "Es ist bitter, was diese Wassermassen alles angerichtet haben, wie viel Leid und Zerstörung das Unwetter gebracht hat", sagte Weil. Er bedankte sich bei den Helferinnen und Helfern aus Niedersachsen, die dort im Einsatz sind. "Passen Sie gut auf sich auf", gab er ihnen mit auf den Weg.

Helikopter aus Schleswig-Holstein zur Menschenrettung angefordert

Die Bundespolizei hat auch einen Helikopter aus Schleswig-Holstein zur Unterstützung in den Katastrophengebieten in Nordrhein-Westfalen angefordert. Die Maschinen der Bundespolizei sind mit Winden ausgestattet, an denen sich Crewmitglieder abseilen können, um Menschen zu retten und in die Maschine zu ziehen.

Boote aus Hamburg im Einsatz nahe Köln

Auch Einsatzkräfte aus Hamburg sind unterwegs in die Hochwassergebiete: Die Hamburger Polizei schickt insgesamt 50 Einsatzkräfte in den Rhein-Erft-Kreis. Darunter sind Beamte der Wasserschutzpolizei, die 15 Kleinboote sowie technisches Gerät in das Einsatzgebiet bringen.

