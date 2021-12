Niedersachsens Bischöfe setzen auf Hoffnung in der Krise Stand: 25.12.2021 11:00 Uhr Die niedersächsischen Bischöfe haben in ihren Weihnachtspredigten dazu aufgerufen, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Zuversicht und Solidarität seien von entscheidender Bedeutung.

Der Bischof des katholischen Bistums Osnabrück, Franz-Josef Bode, betonte am Heiligabend den "Glanz des Einfachen in der Botschaft von Jesu Geburt". Dabei gehe es nicht um die Einfachheit der Populisten, sondern um die Einfachheit derer, die die Hoffnung nicht aufgäben und die Liebe lebten, sagte der katholische Bischof in der Christmette im Osnabrücker Dom. Die hoch komplizierte Lage von Gesellschaft, Kirche und Welt könne uns nicht übermächtigen, "wenn wir auf dieses besondere Kind blicken, das sich gerade als Gott, als Höchster den Platz am Rand aussucht, um so alle, die an den Rand geraten sind, in die Mitte zu holen".

Meister: Brauchen Hoffnung statt Angst

In der Marktkirche in Hannover bezeichnete der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister, die Weihnachtsgeschichte als eine Geschichte gegen die Angst. "Wir leben nicht in der Apokalypse, auch wenn manche politischen Stellungnahmen so klingen", sagte er mit Blick auf die Corona-Krise. Apokalyptische Angst verändere kein Verhalten, betonte er: "Das kann nur die Hoffnung. Die Zuversicht auf eine andere Zeit." Die drängenden Fragen von der Klimakrise über die Migration bis zum neuen Zeitalter der Pandemien würden uns zerreißen, wenn es keine Herzensbewegung gebe, die uns angstfrei die Zukunft in den Blick nehmen lasse, betonte Meister.

Wilmer und Adomeit setzen auf Zusammenhalt

Der Bischof des katholischen Bistums Hildesheim, Heiner Wilmer, sagte, dass die Strahlkraft der Krippe Halt schenke - gerade in Zeiten der Pandemie, in der sich viel Angst breitmache. Der Oldenburger Bischof Thomas Adomeit appellierte in seiner Weihnachtspredigt an die Menschen, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einzustehen. Die Botschaft von Weihnachten sei "eine Botschaft der Solidarität unter uns Menschen", betonte der evangelische Theologe Adomeit. Gerechtigkeit in aller Welt sei die wichtigste Bedingung für ein Leben im friedlichen Miteinander und im Einklang mit Gottes Schöpfung.

Meyns wirbt um Spenden für die Ärmsten

Der braunschweigische evangelische Landesbischof Christoph Meyns rief in seiner Weihnachtsbotschaft zur Unterstützung von Menschen im globalen Süden auf. "In vielen Teilen der Welt treffen die Folgen der Pandemie und des fortschreitenden Klimawandels gerade die Ärmsten besonders hart", so Meyns. Er warb dafür, an das Hilfswerk "Brot für die Welt" zu spenden, für das traditionell in den Weihnachtsgottesdiensten evangelischer Kirchen die Kollekte gesammelt wird - in diesem Jahr unter dem Motto "Eine Welt. Ein Klima".

