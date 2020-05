Stand: 27.05.2020 07:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Niedersachsen will offenbar frühere Kita-Öffnung

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erwägt offenbar die Gruppengrößen in Kindergärten und Kindertagesstätten früher wieder anzuheben als bislang geplant. Dies berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Demnach wären dann mehr als die bislang angedachten 50 Prozent der normalen Gruppengröße denkbar.

Bisher nur halbe Gruppengröße vorgesehen

"Bei einer weiteren Stabilisierung des Infektionsgeschehens kann ich mir gut vorstellen, die Notbetreuung auf mehr als 50 Prozent der Regelgruppengröße weiter hochzufahren oder auch die Einrichtungen mit einem reduzierten Betreuungsangebot frühzeitig wieder zu öffnen", sagte Kultusminister Tonne der NOZ. Bisher ist vorgesehen, die Gruppen in der Notfallbetreuung in Niedersachsen aufgrund der Corona-Pandemie höchstens bis auf die Hälfte der regulären Größe hochzufahren. Die Rückkehr zum Normalbetrieb in Krippen, Kitas und Horten ist bislang erst für das neue Kita-Jahr nach den Sommerferien angedacht.

Tonne: Weitere kurzfristige Änderungen möglich

Die Details sollen demnach in den kommenden Tagen mit den Kita-Trägern besprochen werden. "Wir möchten die Eltern schnellstmöglich bei der Betreuung entlasten und möglichst vielen Kindern regelmäßiges Spielen und Kontakt mit anderen Kindern ermöglichen", so Tonne. Auch künftig könne es weitere kurzfristigen Änderungen im Corona-Fahrplan geben. "Wir registrieren die sich auf niedrigem Niveau einpendelnden Neuinfektionen sehr aufmerksam", sagte der Kultusminister.

