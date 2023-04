Niedersachsen will noch 2023 über Schacht-Konrad entscheiden Stand: 05.04.2023 14:32 Uhr Ob Schacht Konrad in Salzgitter tatsächlich ein Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle wird, ist fraglich. Das Land Niedersachsen will sich möglichst noch dieses Jahr entscheiden.

Das erklärte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) am Mittwoch. Er hatte sich von Vertreterinnen und Vertretern der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) den Schacht zeigen lassen. "Die Sicherheit hat die oberste Priorität bei der Entscheidung, ob wir das Endlager Konrad in Betrieb nehmen", so Meyer. Es könne und dürfe nur ein Endlager an den Start gehen, das dem neusten Stand von Wissenschaft und Technik entspreche. Ein weiteres geplantes Bereitstellungslager im nordrhein-westfälischen Würgassen lehnte der Minister ab.

VIDEO: Bündnis will Atommüll-Lager Schacht Konrad stoppen (08.02.2023) (2 Min)

Bündnis forderte schon seit Längerem Baustopp des Endlagers

Meyer traf sich zudem mit Kritikern des geplanten Endlagers. Das "Bündnis Salzgitter gegen Schacht Konrad" fordert einen Baustopp. Zu den Mitgliedern des Bündnisses zählen unter anderem die Umweltverbände BUND und NABU, die einen Antrag auf Rücknahme des Planfeststellungsbeschluss für den Bau des Endlagers gestellt hatten. Das Argument: Der Planfeststellungsbeschluss von 2002 entspreche nicht dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik.

