Niedersachsen will mehr Tempo beim Impfen machen Stand: 02.03.2021 13:44 Uhr Beim Impfen will Niedersachsen schneller vorankommen. Die Impfzentren sollen künftig auch vermehrt an Wochenenden arbeiten.

"Es ist unser erklärtes Ziel, mit den Impfzentren die Wochenenden stärker in den Blick zu nehmen, um die hohe Impfleistung an den Werktagen auch am Wochenende durchzuhalten", sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder. Zuständig für die Umsetzung sind die 50 Impfzentren im Land, die vor Ort den Personaleinsatz planen.

Problem: Manche lehnen AstraZeneca-Impfstoff ab

Generell werbe das Land dafür, das Impftempo zu beschleunigen und von Woche zu Woche eine Steigerung zu erreichen, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Ein Problem sei allerdings, dass sich einige Menschen nicht mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen wollten und die Impfzentren dann umplanen müssten.

