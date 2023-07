Niedersachsen will bei Solarenergie unabhängiger werden

Stand: 17.07.2023 08:08 Uhr

Niedersachsen will bei der Solarenergie unabhängiger werden von China werden. Dafür fließen zwei Million Euro Fördermittel in das Institut für Solarforschung in Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont).