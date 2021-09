Niedersachsen will Wölfe ins Jagdrecht aufnehmen Stand: 23.09.2021 10:05 Uhr Die niedersächsische Landesregierung plant, Wölfe ins Jagdrecht aufzunehmen. Einer Ausnahmegenehmigung zum Abschuss des geschützten Tieres bedarf es dem Entwurf zufolge aber weiterhin.

Die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU wollen eine entsprechende Änderung des Jagdgesetzes in den Landtag einbringen, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) am Donnerstag berichtet. "Der Abschuss des Wolfes ist dort, wo keine anderen Abwehrmaßnahmen zielführend sind, die einzig richtige Antwort auf die zunehmende Bedrohung", sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer. "Wenn sein Fortbestand nicht länger gefährdet ist, gehört der Wolf wie jedes andere Wildtier auch ins Jagdrecht aufgenommen." In dem Gesetzentwurf heißt es: "Liegt eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vor, kann die Jagdbehörde durch Verfügung für einen oder mehrere Jagdbezirke eine Jagdzeit für die Erlegung eines oder mehrerer Wölfe festlegen."

Videos 29 Min Bodyguards für Schafe Der Wolf ist zurück in Niedersachsen. Seither sind Nutztiere wie Schafe in Gefahr, denn sie sind Beute des Wolfes. (24.07.2021) 29 Min

"Wichtiges Signal" für Weidetierhalter und Jäger

Der Entwurf sei wichtiges Signal für Weidetierhalter und Jäger in Niedersachsen, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Schmädeke. Die mehrfachen Risse von Weidetieren trotz Einzäunung zeigten, dass wolfsabweisende Einzäunungen der Nutztiere nicht die alleinige Lösung seien. Die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht ändere aber nichts an seinem Schutzstatus, betonte die SPD-Abgeordnete Karin Logemann.

Zahl der Wolfsangriffe stark gestiegen

In Niedersachsen leben 350 bis 400 Wölfe, schätzen Experten. Die Zahl der Übergriffe auf Weidetiere in Niedersachsen sei von acht im Jahr 2012 auf etwa 230 Übergriffe in diesem Jahr gestiegen, so das Umweltministerium.

