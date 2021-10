Niedersachsen will Weihnachtsmärkte wieder ermöglichen Stand: 01.10.2021 12:58 Uhr Im vergangenen Winter waren sie wegen der Pandemie ausgefallen - in diesem Jahr sollen Weihnachtsmärkte in Niedersachsen wieder stattfinden können. Das Land überarbeitet dafür die Corona-Verordnung.

Eine entsprechende Spezialregelung werde derzeit vorbereitet, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Sie soll bereits Mitte nächster Woche in Kraft treten. Der Zeitpunkt Anfang Oktober soll Städten und Schaustellern bei ihren entsprechenden Planungen helfen. Gerade die Schausteller-Branche habe während der gesamten Pandemie stark gelitten, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Für die umsatzstarke Zeit der Weihnachtsmärkte bräuchten sie jetzt eine Perspektive.

AUDIO: Trotz Corona: Niedersachsen plant mit Weihnachtsmärkten (1 Min) Trotz Corona: Niedersachsen plant mit Weihnachtsmärkten (1 Min)

3G-Regel vorgesehen

In welcher Form Weihnachtsmärkte möglich sein werden, steht noch nicht fest. Generell seien die Anwendung der 3G-Regel, Zugangskontrollen sowie Sicherheits- und Hygienekonzepte vorgesehen, sagte Kathrin Riggert, stellvertretende Regierungssprecherin, am Freitag. Demnach müssten Besuchende unter freiem Himmel keine Maske tragen. Wie die Konzepte im Detail umgesetzt werden, sei aufgrund noch laufender Rückmeldungen der Kommunen und Schausteller noch offen, so Riggert.

Einzäunungen oder Kennzeichnung via Bändchen

Vorstellbar sei, dass der Weihnachtsmarkt eingezäunt wird oder die Besuchenden nach der Vorlage des Impf- oder Test-Zertifikats ein Bändchen fürs Handgelenk erhalten. Ob das Land Alkoholausschank auf den Märkten erlauben will, ist unklar.

Weitere Informationen Erste Städte in der Region Hannover planen Weihnachtsmärkte In Hannover, Hameln, Celle und Hildesheim sollen dieses Jahr Märkte stattfinden. Die Städte planen unter Vorbehalt. (08.09.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.10.2021 | 13:00 Uhr