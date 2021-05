Niedersachsen will Schüler schon vor den Sommerferien impfen Stand: 25.05.2021 14:13 Uhr Allen Jugendlichen ab zwölf Jahren soll ein Angebot gemacht werden. Gesundheitsministerin Daniela Behrens und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) haben am Dienstag die Pläne vorgestellt.

"Wir wollen noch vor den Ferien mit den Impfungen von Schülerinnen und Schülern anfangen", sagte Behrens am Dienstag in der Landespressekonferenz. "Und zwar großflächig an allen Schulen." Insgesamt sollen in Niedersachsen bis zu 450.000 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren geimpft werden. Dafür werden laut Behrens 900.000 zusätzliche Impfdosen vom Bund benötigt. Die Erstimpfung ist in den beiden letzten Wochen vor den Sommerferien vom 12. bis zum 23. Juli vorgesehen, die Zweitimpfung soll zum Ende der Ferien vom 23. August bis 3. September erfolgen.

Zentren und mobile Teams sollen impfen

Die Impfungen sollen in Zusammenarbeit mit den Schulen in den Impfzentren durchgeführt werden. Zudem ist laut Behrens geplant, je nach Situation in den Landkreisen auch mobile Teams einzusetzen. "Das werden sehr anstrengende Wochen für die Zentren und die Teams, aber das ist machbar", sagte Behrens. Voraussetzung sei aber natürlich, dass der Bund ausreichend Impfstoff zur Verfügung stellt. Außerdem müsse noch die Zulassung beziehungsweise Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) und der Ständigen Impfkommission (Stiko) abgewartet werden. "Hier erhoffen wir uns Anfang Juni das Go", so Behrens. Das sei eine fachliche, wissenschaftliche Frage und keine politische Entscheidung.

Impfung ist freiwillig

"Ich freue mich, dass wir damit einen weiteren Baustein haben, um mit möglichst viel Normalität ins kommende Schuljahr zu starten", sagte Kultusminister Tonne. Das Land habe mit dem vorgelegten Konzept seine Hausaufgaben gemacht, jetzt liege es am Bund, die benötigten Impfdosen bereitzustellen. Tonne betonte, dass die Impfung für alle Schülerinnen und Schüler selbstverständlich freiwillig und keine Verpflichtung sei. Er werbe aber ausdrücklich dafür, von dem Angebot Gebrauch zu machen. Bis zu einem Alter von 16 Jahren müssten die Eltern einer Impfung ihres Kindes zustimmen, zwischen 16 und 18 Jahren Eltern und Kind und ab dem 18. Lebensjahr ausschließlich die Schülerin beziehungsweise der Schüler, so Tonne.

Bund macht bei Impfungen Druck

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) hatten angekündigt, Jugendliche ab zwölf Jahren noch im Sommer impfen zu lassen, um eine Rückkehr zum regulären Unterricht zu ermöglichen. Karliczek forderte dafür einen Fahrplan in allen Bundesländern. Spahn stellte Corona-Impfungen für Schülerinnen und Schüler bis Ende August in Aussicht. Dazu müssten Impfdosen von Biontech reserviert werden, sagte er. Biontech und sein US-Partner Pfizer haben bislang als einzige eine Zulassung ihres Impfstoffes für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beantragt. Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) will noch im Mai darüber entscheiden.

