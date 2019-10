Stand: 08.10.2019 16:11 Uhr

Niedersachsen will Großprojekte schneller planen

Weniger Papierkram, klare Fristen - und weniger Einfluss von Änderungen, die für die Umwelt unerheblich sind - so will das Land Niedersachsen künftig zumindest in der Planung von Großprojekten für mehr Tempo sorgen. Ansetzen will die Landesregierung dafür beim sogenannten Raumordnungsverfahren: Das zur Prüfung von Umweltbelangen erforderliche Verfahren soll schneller und effizienter werden, wie die Landesregierung am Dienstag in Hannover mitteilte. Das Kabinett habe beschlossen, das dafür nötige Raumordnungsgesetz zu ändern. Über die Gesetzesänderung muss nun der Landtag abstimmen.

Weniger Akten, klare Fristen

Vorgesehen ist beispielsweise eine stärkere Digitalisierung: In der Folge könnten Papierakten, die bislang in den Rathäusern ausgelegt werden, damit Betroffene sich über den Planungsprozess informieren können, wegfallen, hieß es. Um die Verfahren zu verkürzen, sollen außerdem klare Fristenregelungen geschaffen werden. Zudem sollen kleine Änderungen, die für die Umwelt unerheblich sind, sich nicht verzögernd auf die Verfahren auswirken, so die Landesregierung.

Otte-Kinast: Schneller und konkreter

Niedersachsens Raumordnungsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) geht davon aus, dass "dringliche Infrastrukturvorhaben", wie etwa der Stromnetzausbau durch die geplante Gesetzesänderung schneller als bisher umgesetzt werden können. Zudem könnten Straßen- und Bahnbehörden sowie Energieunternehmen ihre Planungen nun frühzeitiger konkretisieren und zur Planfeststellung vorlegen, sagte die Ministerin.

