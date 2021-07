Niedersachsen will Discos bei Inzidenz über 10 schließen Stand: 23.07.2021 15:27 Uhr Angesichts der stetig steigenden Infektionszahlen will Niedersachsens Landesregierung die Corona-Verordnung anpassen. Konkret geht es dabei um schärfe Maßnahmen für "infektionstreibende Bereiche".

Die neue Verordnung zielt nach Angaben der Staatskanzlei im Kern darauf ab, die Verursacher von Infektionen noch stärker in den Blick zu nehmen. So solle vermieden werden, dass bei weiter steigenden Inzidenzen bald Bereiche betroffen sind, "die nachweislich nichts zu dem Anstieg beigetragen haben", so die Staatskanzlei. Dagegen sollen für Bereiche, "die zuletzt nachweislich erheblich zur Zunahme der Infektionen beigetragen haben", die Regelungen verschärft werden. Konkret ist vorgesehen, dass beispielsweise Diskotheken, Clubs, Bars und Shisha-Einrichtungen bei einer Inzidenz über 10 schließen müssen.

Mehr Handlungsspielraum für Landkreise und kreisfreie Städte

Darüber hinaus will die Landesregierung mit der neuen Verordnung, die Mitte kommender Woche in Kraft treten soll, den Landkreisen und kreisfreien Städten mehr Handlungsspielraum geben, wenn es um den Wechsel in eine andere Stufe geht. Im Falle eines dauerhaften Anstiegs über die Inzidenzstufen von 10, 35 oder 50 sollen die Landkreise und kreisfreien Städte dann Bereiche von Verschärfungen ausnehmen können, "die nachweislich nicht zum Anstieg des Infektionsgeschehens beigetragen haben". In diesen Bereichen würden dann weiterhin die Regeln für die darunter liegende Inzidenzstufe gelten. Ausnahmen könnte es demnach beispielsweise für die Bereiche Beherbergung, Gastronomie, Einzelhandel, körpernahe Dienstleistung und Sport geben.

Verbände werden beteiligt

Die Staatskanzlei wies darauf hin, dass noch Gespräche mit Verbänden geführt werden und infolge dessen noch einige beispielhaft genannte Bereiche gestrichen oder hinzugefügt werden könnten.

