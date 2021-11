Stand: 16.11.2021 15:12 Uhr Niedersachsen verzeichnet mehr Geburten

In Niedersachsen sind zwischen Januar und August mehr Kinder geboren worden als im gleichen Vorjahreszeitraum. 50.500 Neugeborene verzeichneten die Standesämter in diesem Jahr, 2020 waren es 49.450. Das zeigen vorläufige Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Damit liegt Niedersachsen im bundesweiten Trend. Deutschlandweit betrug die Zunahme der Geburten demnach 1,3 Prozent. Um daraus einen Corona-Effekt abzuleiten, dafür sei der Zuwachs jedoch zu schwach, sagte die Demografie-Expertin Olga Pötzsch im Statistischen Bundesamt.

VIDEO: Studium für Hebammen startet in Niedersachsen (3 Min)

