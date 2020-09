Stand: 02.09.2020 09:39 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Niedersachsen verschiebt Corona-Lockerungen erneut

Niedersachsen hat weitere Lockerungen der Corona-Regeln erneut verschoben. Hintergrund sind die wieder gestiegenen Infektionszahlen. Nach derzeitigem Stand sollen die Corona-Vorgaben nun zwei Wochen später, am 1. Oktober, gelockert werden. Das sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Mittwoch. Die Landesregierung will laut einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) zunächst die Auswirkungen von Schulbeginn und Urlaubsrückkehrern abwarten.

Lockerungen ursprünglich für 1. September geplant

Ursprünglich hatte die Landesregierung den 1. September für weitere Lockerungen angepeilt. Doch bereits vor zwei Wochen hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angekündigt, dass der Termin auf Mitte September verschoben wird. Dieses Datum wurde nun erneut korrigiert.

Ausnahmen für bereits geplante Messen

Die nächste Lockerungs-Stufe sieht vor, dass Messen, Ausstellungen und Spezialmärkte unter Auflagen wieder erlaubt werden. Wie die HAZ unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, könnte es nun wohl Ausnahmen für Veranstaltungen geben, die bereits für Mitte September geplant waren. In der siebten Stufe soll auch die erlaubte Zahl von Menschen bei Feiern angepasst werden. Außerdem sollen im Freien bis zu 1.000 Menschen an Sitzveranstaltungen teilnehmen dürfen. Bei Nicht-Sitzveranstaltungen sollen im Freien 200 Teilnehmer erlaubt sein und in der Halle 100.

