Niedersachsen verabschiedet eigenes Modell zur Grundsteuer Stand: 07.07.2021 10:11 Uhr Ab 2025 soll die Grundsteuer in Niedersachsen nach einem neuen Modell berechnet werden. Heute stimmt der Landtag in Hannover über die Gesetzesänderung ab.

Die niedersächsische Landesregierung will den Aufwand sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für die Verwaltung vereinfachen. Die für Haus- und Grundstücksbesitzer fällige Grundsteuer soll dem Entwurf zufolge künftig anhand von Fläche und Lage berechnet werden. Der Bund hatte 2019 eine Grundsteuerreform beschlossen, von der die Kommunen jedoch abweichen dürfen. Das umstrittene Modell stützt sich auf den Wert des Bodens, eine statistisch ermittelte Kaltmiete, die Grundstücksfläche sowie Art und Alter des Gebäudes.

Die geplante Grundsteuer im Überblick:

Bemessungsgrundlage für die Steuer ist die Fläche, ergänzt um die Lage - durchschnittlich, besser oder schlechter - innerhalb der Kommune.

Ab 2025 ist nur noch einmalige Steuererklärung nötig, bei der wenige Angaben zu Fläche und Nutzung genügen sollen. Nur bei gravierenden Änderungen der Lageverhältnisse, die automatisiert von der Verwaltung überprüft werden, kommt es im Flächen-Lage-Modell zu neuen Steuerbescheiden in den betroffenen Gebieten.

Für viele Eigentümer werden sich die Beiträge ändern, der Staat soll unter dem Strich aber nicht mehr einnehmen. Mithilfe eines "Grundsteuer-Viewers" - einer Karte mit Flächen und Faktoren - sollen die Abgaben transparent gemacht werden.

Die Höhe der Grundsteuer legen weiterhin die Kommunen fest.

Videos 1 Min Grundsteuer: Niedersachsen legt eigene Idee vor Der Bund plant ein neues Grundsteuergesetz. Ein Vorschlag aus Niedersachsen soll die Steuer vereinfachen. (13.04.2021) 1 Min

Mehrere Bundesländer entwickeln eigene Modelle

Niedersachsen ist nicht das einzige Bundesland, das ein eigenes Berechnungsmodell entwickelt hat. Der Entwurf ähnelt dem von Hessen und Hamburg, auch weitere Länder wollen vom Bundesmodell abweichen. In Niedersachsen wollte die SPD zunächst die Änderungen aus Berlin übernehmen, während die CDU von Anfang an auf eine Landesfassung setzte. In Niedersachsen müssen 3,6 Millionen Grundstücke und Immobilien neu bewertet werden.

Grundsteuer für Kommunen drittgrößte Einnahmequelle

Für Gemeinden und kreisfreie Städte ist die Grundsteuer elementar. Nach Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist sie die drittgrößte Einnahmequelle für kommunale Haushalte. Im vergangenen Jahr lag das Grundsteueraufkommen in Niedersachsen bei insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro, bundesweit bei rund 14 Milliarden Euro.

