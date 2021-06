Niedersachsen unterstützt Innenstädte mit 117 Millionen Euro Stand: 16.06.2021 09:03 Uhr Experten sind sich sicher, dass die Corona-Pandemie Niedersachsens Innenstädte nachhaltig verändern wird. Mit 117 Millionen Euro will die Landesregierung betroffenen Kommunen helfen.

Das Ziel ist, die Zentren wieder attraktiv für die Menschen zu machen und entsprechend zukunftsweisend zu entwickeln. Heute soll das aus EU-Mitteln finanzierte Sofortprogramm vorgestellt werden. Hannover zum Beispiel verzeichnet seit dem Beginn der Pandemie wie viele andere Innenstädte auch weniger Besucherinnen und Besucher. Monika Dürrer, Hauptgeschäftsführerin vom Handelsverband, ist sich jedoch sicher: "Eine Stadt wie Hannover wird das verkraften." Die Kunden hätten das Einkaufen in der City aber vermisst und so sei es wichtig, in die Innenstadt zu investieren und damit die Menschen zu halten und zurückzuholen. Mit den Lockerungen sei die Innenstadt wieder so voll wie vor der Pandemie, teilte indes die Industrie- und Handelskammer Hannover mit.

"Kultur, Wohnen und Arbeiten wird Bild der City prägen"

Von Leerständen berichtet das Stadtmarketing Braunschweig. Doch so langsam kämen wieder Anfragen nach freien Flächen und auch in der Innenstadt beginne wieder das öffentliche Leben durch Einzelhandel und Gastronomie. Für die Oldenburger Innenstadt seien die wirtschaftlichen Folgen der Krise noch nicht absehbar, sagte ein Stadtsprecher. Der inhabergeführte Einzelhandel habe sich durch große Anstrengungen als "robust" erwiesen. Manche größere Unternehmen hätten sich aber zurückgezogen oder einen Standort aufgegeben. "Die Pandemie hat gezeigt, dass die künftige Innenstadt noch mehr denn je auf das 'Erlebnis' abzielen muss", hieß es weiter. Neben dem Einzelhandel und der Gastronomie würden Kultur, Wohnen und Arbeiten an Bedeutung gewinnen und das Bild der City prägen. Leere Geschäftsräume würden unter anderem für Initiativen aus den Bereichen Kunst und Theater genutzt.

