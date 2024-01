Niedersachsen und MV wollen Agrardiesel später abschaffen Stand: 30.01.2024 18:53 Uhr Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern fordern, den Zeitraum für die Abschaffung der Agrardiesel-Subventionen zu verlängern. Am Freitag wollen sie einen entsprechenden Antrag in den Bundesrat einbringen.

Die beiden Länder sowie Brandenburg und Saarland wollen den Agrardiesel demnach erst später abschaffen. Das teilte das mecklenburgische Landwirtschaftsministerium in Schwerin am Dienstag mit. Für die gesetzliche Regelung, nach der die Agradiesel-Steuervorteile bis zum Jahr 2026 wegfallen, bedarf es keiner Zustimmung des Bundesrates. Dieser könnte jedoch am Freitag Einspruch einlegen und den Vermittlungsausschuss anrufen.

Videos 2 Min Pro und Contra: Massive Bauernproteste - muss das sein? Ist das Ausmaß der Aktionen angemessen? Es diskutieren Sophie Mühlmann und Helmut Eickhoff aus der Hallo Niedersachsen Redaktion. (11.01.2024) 2 Min

Länder fordern planbare Rahmenbedingungen

Die SPD-geführten Länder Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Saarland fordern verlässliche und planbare Rahmenbedingungen für einen Transformationsprozess hin zu mehr Klimaneutralität. Sie fordern auch, dass die erneuerbare Antriebsenergie, die von der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft erzeugt und selbst genutzt wird, von Steuern und Abgaben befreit werden sollte. Seit Wochen protestierten Landwirte gegen die geplante Abschaffung der Subventionen.

