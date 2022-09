Niedersachsen stockt Kapazitäten für Geflüchtete auf Stand: 01.09.2022 13:52 Uhr Niedersachsen braucht mehr Unterkünfte für Geflüchtete. Die Kapazitäten der Landesaufnahmebehörde sollen kurzfristig um bis zu 1.400 Plätze erweitert werden.

Weiterhin kommen stetig Vertriebene aus der Ukraine und auch insgesamt mehr geflüchtete Menschen nach Niedersachsen, wie das Innenministerium am Donnerstag in Hannover mitteilte. Daher werde zunächst die ehemalige Bundesgrenzschutz-Kaserne in Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) wieder aktiviert. Dieser Standort wurde bereits 2015/16 für die Unterbringung von geflüchteten Menschen genutzt und dient seitdem als Reserve. Darüber hinaus laufen dem Ministerium zufolge intensive Planungen, nennenswerte Kapazitäten an weiteren Standorten zu schaffen.

Seit Kriegsbeginn: 100.000 ukrainische Geflüchtete in Niedersachsen

Eigenen Angaben zufolge hat die niedersächsische Landesaufnahmebehörde bislang rund 5.100 Betten an sieben Standorten. Der größte Standort ist demnach Bad Fallingbostel-Oerbke mit rund 1.500 Betten, gefolgt von Bramsche mit 1.000 Plätzen. "Wir müssen vor dem Winter darauf vorbereitet sein, dass weiter und möglicherweise mehr Menschen zu uns kommen", betonte Innenminister Boris Pistorius (SPD). Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat Niedersachsen laut Ministerium mehr als 100.000 Menschen aus dem Land aufgenommen.

