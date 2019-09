Stand: 10.09.2019 12:22 Uhr

Niedersachsen stellt strengere Düngeregeln auf

Um das Grundwasser - und dadurch auch das Trinkwasser - besser vor Verunreinigungen durch Nitrat und Phosphat zu schützen, will die Landesregierung neue Düngeregeln für die Landwirtschaft aufstellen. Einem entsprechenden Entwurf von Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat das rot-schwarze Kabinett heute zugestimmt. Neuen Grundwasser-Analysen zufolge gelten 39 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Niedersachsen durch Überdüngung als nitratbelastet. Insgesamt geht es um eine Fläche von rund einer Million Hektar.

Das müssen Landwirte künftig beim Düngen beachten

Bevor diese Böden künftig gedüngt werden, sollen sie laut dem Entwurf auf ihren genauen Nährstoffgehalt untersucht werden, damit die Landwirte dort gezielter düngen können. Außerdem soll der Dünger innerhalb von einer statt wie bisher vier Stunden in den Boden eingearbeitet werden. Ab Juli 2021 soll darüber hinaus die Mindestlagerkapazität für Dünger auf sieben anstatt wie bisher sechs Monate. Von den insgesamt 37 Landkreisen und acht kreisfreien Städten im Land sind dem Entwurf zufolge nur die sieben folgenden Gebiete nicht als nitratsensibel eingestuft worden.

Nitrat: Nur acht Gebiete ohne Belastung

Emden

Wilhelmshaven

Hameln-Pyrmont

Holzminden

Northeim

Göttingen

Goslar

Phosphat: Ein Prozent der landwirtschaftlichen Flächen belastet

Als phosphatbelastet gelten den Angaben zufolge ein Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Niedersachsen - das entspricht etwa 35.000 Hektar. Auch in diesen Gebieten sollen die Böden vor dem Düngen auf ihren Nährstoffgehalt untersucht werden, damit die Landwirte gezielter düngen können. Auch hier soll die Mindestlagerkapazität für Dünger auf sieben anstatt sechs Monate erhöht werden. Zudem ist laut dem Entwurf auf dem hoch und sehr hoch versorgten Böden nur eine reduzierte Düngung mit Phosphat erlaubt.

Folgende Landkreise sind betroffen:

Ammerland

Osnabrück

Diepholz

Cuxhaven

Region Hannover

Nienburg (Weser)

Schaumburg

Göttingen

Ziel: Umweltziele der EU sollen eingehalten werden

"Wir haben nitratsensible und phosphatsensible Gebiete ausgewiesen, in denen aufgrund der aktuellen Belastung ein hoher Handlungsbedarf besteht", sagte Umweltminister Lies. Die neue Verordnung soll dazu beitragen, dass in bereits belasteten Gebieten, das Grund- oder Oberflächenwasser nicht noch stärker durch Dünger verunreinigt wird. Mithilfe der neuen Düngeverordnung will Niedersachsen die Umweltziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie erreichen. Zudem will die Landesregierung hohe Strafen der EU verhindern. Laut Agrarministerin Otte-Kinast hat Niedersachsen mit dem Entwurf "seine besondere Verantwortung wahrgenommen, um den Schutz des Grundwassers zu gewährleisten."

