Niedersachsen stellt nur wenig Landesmittel für den ÖPNV bereit Stand: 03.07.2023 06:16 Uhr Die Landesregierung Niedersachsens stellt für den öffentlichen Nahverkehr vergleichsweise wenig Landesmittel zur Verfügung. Das geht aus einem Bericht des Bundesverkehrsministeriums hervor, der dem NDR vorliegt.

Im vergangenen Jahr hat Niedersachsen den öffentlichen Nahverkehr mit Landesmitteln von 119 Millionen Euro bezuschusst. Nur - denn das macht nicht einmal neun Prozent der gesamten Zuschüsse aus. Damit ist das Land Niedersachsen das klare Schlusslicht im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Im Durchschnitt beteiligen sich die Länder zu 24 Prozent. Den Löwenanteil bekommt der niedersächsische ÖPNV vom Bund mit 890 Millionen Euro, von den Kommunen kommen noch mal 323 Millionen Euro dazu. So steht es in einem Bericht des Bundesverkehrsministeriums an den Haushaltsausschuss, der dem NDR vorliegt.

Landeszuschuss für ÖPNV: 20 Prozent sind vorgesehen

Der ÖPNV finanziert sich neben den Ticket-Einnahmen maßgeblich von Zuschüssen von Land, Kommunen und dem Bund. Der Bund zahlt dabei je nach Einwohnerzahl eine feste Summe an die Länder. Die Länder wiederum sind angehalten, sich entsprechend ihrer Haushaltslage an den Zuschüssen zu beteiligen. Und das sollten nach einem Beschluss des Haushaltsausschusses mindestens 20 Prozent sein, was Niedersachsen mit seinen nicht einmal neun Prozent an Landesmittel klar unterschreitet.

Linke: Land verschläft den Ausbau des ÖPNV

Das Verkehrsministerium in Hannover erklärt den niedrigen Landesanteil damit, dass sich die Kommunen in Niedersachsen zu einem großen Anteil an den Zuschüssen für den ÖPNV beteiligen. Aber nichtsdestotrotz: Man wolle den Ist-Zustand als Ansporn sehen, sich zu verbessern, so ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Der Linke-Bundestagsabgeordnete aus Wolfenbüttel Victor Perli dagegen findet, dass das Land den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs verschlafe. Er fordert die Landesregierung auf, jetzt endlich den öffentlichen Nahverkehr stark zu unterstützen, um das Angebot zu auszubauen. Und in der Tat geht aus einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung hervor, dass das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in vielen Landkreisen Niedersachsens schlecht ist. Das Ergebnis dort: Die Wege zu Haltestellen sind zu lang und es gibt zu wenige Abfahrten am Tag von Bussen und Bahnen.

