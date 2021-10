Niedersachsen startet Impfaktion an den Schulen Stand: 05.10.2021 16:09 Uhr Niedersachsen plant für die Schulen im Land eine Impfaktion gegen das Coronavirus. Mobile Impfteams sollen nach den Herbstferien die Jugendlichen vor Ort impfen.

In Absprache mit den Schulleitungen sollen die rund 135 mobilen Impfteams, die größtenteils ab Mitte Oktober ihre Arbeit aufnehmen, den Schülerinnen und Schülern eine Impfung anbieten, wie eine Sprecherin des Sozialministeriums am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte. Das genaue Vorgehen solle noch mit dem Kultusministerium abgestimmt werden. Auch für die Hochschulen und Universitäten sowie in ausgewählten Wohnquartieren soll es Impfaktionen durch die mobilen Impfteams geben, ebenso Auffrischungsimpfungen in Alten- und Pflegeheimen, so das Sozialministerium.

Corona kompakt: Gesundheitsministerin gegen Impfpflicht Daniela Behrens hält die Umsetzung für rechtlich und moralisch fragwürdig. Und: Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht.

Impfkampagne läuft weiter

Von einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen halte Ministerin Daniela Behrens (SPD) zum aktuellen Zeitpunkt nichts, betonte die Sprecherin. "Wir setzen weiterhin auf Aufklärung, um die Impfquote in Niedersachsen zu erhöhen." Wenn ab Mitte Oktober die Corona-Schnelltests kostenpflichtig werden, rechnet das Ministerium außerdem mit einem Schub. Die Anfang August gestartete Werbe- und Informationskampagne werde noch mindestens bis zum Ende des Jahres fortgesetzt und soll auch zugewanderte Menschen über die Impfung aufklären, heißt es weiter. Erste Auswertungen hätten gezeigt, dass deren Interesse und Informationsbedürfnis hoch sei.

Teams auch in Shisha-Bars, Spielhallen und Wettbüros unterwegs

Multikulturell zusammengestellte Teams seien weiterhin zur persönlichen Ansprache etwa in Shisha-Bars, Spielhallen, Wettbüros, Kirchen und Moscheen unterwegs. Die Rückmeldungen von Kommunen, Migrantenorganisationen und auch von Bürgerinnen und Bürgern auf die Kampagne sei durchweg sehr gut, berichtete die Sprecherin. Ob es tatsächlich dadurch zu vermehrten Impfungen gekommen sei, werde noch ausgewertet.

