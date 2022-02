Niedersachsen schafft Platz für Geflüchtete aus der Ukraine Stand: 28.02.2022 15:44 Uhr Etwa 1.800 Menschen aus der Ukraine sind bisher laut Bundesinnenministerium in Deutschland angekommen. In Niedersachsen liegt die Zahl der Kriegs-Flüchtlinge noch im niedrigen zweistelligen Bereich.

Von rund zwei Dutzend Ukrainerinnen und Ukrainern, die hierzulande Zuflucht gesucht haben, sprach Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag. Er geht davon aus, dass es noch mehr Menschen werden - wie viele lasse sich derzeit aber nicht abschätzen. Derzeit hielten sich die geflüchteten Ukrainer in angrenzenden Ländern wie Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei auf, sagte der Minister. Er erklärte, dass Niedersachsen und die anderen Bundesländer gut vorbereitet seien. "Wir werden mit der Situation fertig", sagte Pistorius.

Niedersachsen will neue Plätze für Geflüchtete schaffen

Pistorius kündigte im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen an, dass das Land für Geflüchtete "Räume für neue Plätze" schaffen wolle. Er forderte die Kommunen auf, dies zu klären. Die Landesaufnahmestellen für Geflüchtete seien derzeit zu knapp 75 Prozent belegt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dankte am Sonntag in einer Mitteilung Bürgerinnen und Bürgern, die bereit seien, Unterkünfte anzubieten und die vor dem Krieg Fliehenden anderweitig zu unterstützen. "In Niedersachsen werden wir Menschen aus der Ukraine, die ihre Heimat verlassen müssen, Zuflucht bieten."

Städtetag erwartet enge Abstimmung für gemeinsame Aufgabe

Der Niedersächsische Städtetag hat dem Innenminister nach eigenen Angaben seine Unterstützung angeboten. "Wichtig ist, dass das Land Niedersachsen bereits effektive Vorkehrungen zur zentralen Aufnahme und Unterbringung getroffen hat, auch wenn wir gemeinsam noch nicht abschätzen können, wie viele Menschen zu uns kommen werden", sagte Präsident Ulrich Mädge (SPD). "Wir erwarten, dass sich Bund und Länder eng mit den Kommunen abstimmen und Hand in Hand die gesamtgesellschaftliche humanitäre Aufgabe bewältigen werden."

Videos 2 Min Friedenskundgebung: "Hannover wird solidarisch sein" An der Marktkirche haben sich Menschen zu einer Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine zusammengefunden. 2 Min

Hannover, Osnabrück und Göttingen signalisieren Hilfsbereitschaft

Die Landeshauptstadt Hannover etwa klärt gerade, ob und wie weitere Objekte als Notunterkünfte genutzt werden können. Derzeit seien rund 4.400 Geflüchtete in städtischen Unterkünften untergebracht - damit gebe es derzeit kaum noch Platz, sagte eine Sprecherin. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) versicherte noch einmal, dass sich die Menschen aus der Ukraine auf die Solidarität Hannovers verlassen könnten. Auch Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) sagte dem NDR in Niedersachsen, dass momentan Hilfsmaßnahmen vorbereitet würden, um Menschen aufzunehmen. "Wir haben ja 1.400 Menschen in der Stadt mit ukrainischen Wurzeln. Die werden viele Fragen haben, was sie tun können, wenn Familienangehörige es hierher geschafft haben", sagte Pötter. Als Erstes werde nun ein zentraler Anlaufpunkt geschaffen. Die Stadt werde sich darauf einstellen, viele Menschen aufzunehmen. "Und das machen wir sehr gerne." Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) kündigte derweil an, dass die Stadt mehr als die vorgeschriebene Quote Geflüchteter aufnehmen könne. Im Grenzdurchgangslager Friedland im Landkreis Göttingen bereitet man sich ebenfalls auf die Aufnahme von Ukrainern und Ukrainerinnen vor. Um Platz zu schaffen, wolle man derzeitige Bewohner auf andere Kommunen verteilen, sagte Leiter Heinrich Hörnschemeyer dem NDR Niedersachsen. Auch könnten zunächst zusätzliche Betten in die Zimmer gestellt und Unterrichtsräume zu Unterkunftsbereichen umgewidmet werden.

Aurich sucht Dolmetscher, Initiative wirbt für Privataufnahme

Auch der Landkreis Aurich prüft, welche Immobilien für die Aufnahme von Geflüchteten zur Verfügung stehen und geeignet sind. Außerdem werden ukrainische Staatsbürger im Landkreis angefragt, ob sie als Dolmetscher infrage kommen. Das berichtet die "Nordwest-Zeitung". In der Gemeinde Oberndorf im Landkreis Cuxhaven wird überlegt, wie die Partnerstadt Owrutsch im Norden der Ukraine mit Hilfsgütern versorgt werden kann. In Oldenburg wirbt eine Initiative in den sozialen Medien dafür, ukrainische Flüchtlinge im eigenen Haus aufzunehmen. Auch zu Spenden wird aufgerufen, sowohl zu Sachspenden als auch zu Geldspenden, um beispielsweise Reisebusse zu chartern und Geflüchtete an der polnischen Grenze abzuholen. Auf Nachfrage des NDR bestätigten auch weitere Städte und Landkreise, darunter Wolfsburg, Helmstedt, Wolfenbüttel und Goslar, dass sie sich auf eine mögliche Aufnahme vorbereiten, es aber noch keine konkreten Anfragen vom Land gebe.

Trotz Zuzugs-Stopp: Salzgitter will Ukrainer aufnehmen

In Salzgitter bereitet man sich ebenfalls auf Menschen aus der Ukraine vor, obwohl in der Stadt derzeit ein Zuzugs-Stopp für anerkannte Flüchtende gilt. Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU), der auch Vizepräsident des Niedersächsischen Städtetages ist, sagt, für ihn sei dennoch klar, dass alle niedersächsischen Kommunen ihren humanitären Beitrag zur Aufnahme der Geflüchteten leisten müssen. Unterdessen prüft die Stadt Gifhorn, welche Räume sie zur Aufnahme von Flüchtenden zur Verfügung stellen kann und wie viele Gifhorner private Unterkünfte anbieten würden. Es solle eine Telefonhotline eingerichtet werden, in der alle Angebote gebündelt werden, hieß es.

Landesaufnahmebehörde prüft "derzeit alles, was möglich ist"

Als zentrale Anlaufstelle stellt sich insbesondere die Landesaufnahmebehörde mit Sitz in Braunschweig auf die Ankunft von Ukraine-Flüchtlingen ein. An den sechs Standorten in Braunschweig, Bramsche, Fallingbostel-Oerbke, Friedland, Oldenburg und Osnabrück würden unablässig neue Kapazitäten geschaffen, sagte Behördensprecherin Hannah Hintze am Montag. Am Freitag habe es 1.300 freie Plätze gegeben, mittlerweile sei die Zahl deutlich gestiegen. "Wir stocken auf, verlegen Bewohnerinnen und Bewohner untereinander oder verteilen sie auf die Kommunen, um Platz zu schaffen", sagte Hintze. Auch das Aufstellen von Containern komme bei Bedarf infrage. "Wir prüfen derzeit alles, was möglich ist."

Kleiderstiftung in Helmstedt wirbt um Spenden

Da die Menschen neben Unterkünften auch Kleidung benötigen, ruft die Deutsche Kleiderstiftung in Helmstedt zu Sach- und Geldspenden auf. "Vor allem Frauen und Kinder werden versuchen, in Sicherheit zu kommen", sagte der geschäftsführende Vorstand Ulrich Müller. Kleidung könne kostenlos per Paket versendet werden. Die seit 2012 bestehende Stiftung sammelt in ganz Deutschland gebrauchte und neue Kleidung sowie Schuhe und Haushaltswäsche. Sie hält enge Kontakte in die Ukraine.

Ukrainer müssen kein Asylverfahren durchlaufen

Anders als die Geflüchteten, die 2014 und 2015 aus Syrien und anderen Ländern nach Deutschland kamen, durchlaufen die Menschen aus der Ukraine kein Asylverfahren. Sie können ein Jahr im Land bleiben und haben sofort das Recht, hier zu arbeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.02.2022 | 13:00 Uhr