Niedersachsen plant Beherbergungsverbot für Risiko-Urlauber Stand: 08.10.2020 10:57 Uhr Die Landesregierung in Niedersachsen hat sich entschieden: Wie viele andere Bundesländer auch, will das Land nun auch Touristen aus Risiko-Gebieten abweisen.

Wer als Tourist aus einem Corona-Risikogebiet kommt, darf in Niedersachsen nicht mehr in Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen übernachten. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag im Landtag an. Eine entsprechende Landesverordnung werde auf den Weg gebracht. Ab wann die neue Regel greift, ließ er offen.

Ausnahme bei negativem Testergebnis

Greifen soll dies für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Maßgeblich sei das Datum der Einreise nach Niedersachsen, sagte Weil. So soll vermieden werden, dass kurzfristig Aufenthalte abgebrochen werden müssen. Zudem gibt es Ausnahmen: Wer ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen kann, darf auch aus Risikogebieten weiter Urlaub in Niedersachsen machen.

Niedersachsen folgt elf anderen Ländern

Das Land folgt damit nun doch dem Beschluss einer Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) am Mittwoch. Darin hatten sich elf Bundesländer für ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus Risikogebieten entschieden. Niedersachsen hatte sich dem zunächst nicht angeschlossen und wollte sich innerhalb der Landesregierung abstimmen.

Weil: Entscheidung nicht "leichten Herzens"

Ministerpräsident Weil begründete am Donnerstag die Entscheidung für ein Übernachtungsverbot mit den stark steigenden Infektionszahlen - sowie dem Vorangehen der anderen Bundesländer: Niedersachsen wollte nicht alleine dastehen und Gäste aus Risikogebieten sozusagen einladen. Weil sagte, die Landesregierung habe das Übernachtungsverbot nicht "leichten Herzens" verhängt. Er wisse, dass die neuen Auflagen im Tourismus zu großen Unsicherheiten führe, so Weil. Der Ministerpräsident stellte auch weitere Hilfen für Hotels in Aussicht, sollte es nötig werden.

Kritik von der Opposition

FDP und Grüne kritisierten, dass zu viele Fragen offen seien - insbesondere müsse schnellstmöglich geklärt werden, ab wann das Verbot gilt. Die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz sagte mit Blick auf die Herbstferien: Das Reisegeschehen an der Küste und auf den Inseln sei zum Wochenende in vollem Gang.

