Niedersachsen lockert weiter: Corona-Regeln auf einen Blick

Im Öffentlichen Personennahverkehr gilt die FFP2-Maskenpflicht für alle ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. Auch in Kranken- und Pflegeeinrichtungen, Heimen und Arztpraxen bleibt die FFP2-Maskenpflicht bestehen - allerdings nicht, wenn die Maske für eine medizinisch notwendige Behandlung abgenommen werden muss. Zudem müssen auch Gäste in unterstützenden Wohnformen, Intensivpflege-Wohngemeinschaften und Einrichtungen der Tagespflege eine medizinische Maske tragen, sofern sie nicht den Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung vorlegen können. Unternehmer und Gastronomen können bei Veranstaltungen oder generell in ihren Betrieben, Geschäften und Gaststätten von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und das Tragen einer FFP2-Maske fordern .

Kontaktpersonen, die eine Booster-Impfung haben, sind von der Quarantäne weiterhin ausgenommen. Ebenso alle Personen, die innerhalb der vergangenen 90 Tage eine zweite Impfung erhalten haben oder die aufgrund einer Kombination aus überstandener Infektion und Impfung als "geboostert" gelten. Auch ausgenommen sind jene, die als frisch genesen gelten, also innerhalb der vergangenen 90 Tage nachweislich mit Covid infiziert waren, sofern der positive PCR-Test länger zurückliegt als 28 Tage. Neu ist ab dem 30. April, dass alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, nicht in Quarantäne müssen, sofern der Kontakt in der Schule oder Kita stattgefunden hat und keine Symptome auftreten. Ansonsten gilt: Die Isolation beziehungsweise Quarantäne endet in der Regel nach zehn Tagen. Infizierte und ihre Kontakte können sich aber nach sieben Tagen durch einen PCR-Test oder einen zertifizierten Antigen-Schnelltest "freitesten". Kinder und Jugendliche, die eine Kita besuchen oder in die Schule gehen, können sich als Kontaktperson bereits nach fünf Tagen durch einen PCR- oder Antigenschnelltest "freitesten".



Personen, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe beschäftigt sind, können die Absonderung sowohl im Falle einer Erkrankung, als auch als Kontaktperson nunmehr auch mit einem negativen POC-Antigentest (ab dem 7. Tag) beenden. Die Landesregierung bittet in dem Zusammenhang alle Betroffenen zur Verkürzung der Isolations- oder Quarantänezeit von der Möglichkeit der POC-Antigentestung Gebrauch zu machen, um die Laborkapazitäten für PCR-Testungen zu entlasten.



Die Dauer der Quarantänezeit ist derzeit Gegenstand von Analysen des RKI. Niedersachsen könnte ab Mai, basierend auf der Experten-Einschätzung, die vorgeschriebene Dauer mit anschließender Freitestung beibehalten oder von sieben auf fünf Tage reduzieren.