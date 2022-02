Niedersachsen lockert: Landesregierung stellt Details vor Stand: 16.02.2022 21:00 Uhr Niedersachsen will mit einem Stufenplan zur Normalität zurückkehren. Wie genau gelockert werden soll, teilt die Landesregierung am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit. NDR.de überträgt ab 10 Uhr live.

Ausgangspunkt der Lockerungen sei die Tatsache, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten zu sein scheint, sagte Ministerpräsident Stephan Weil nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Mittwoch in Hannover. Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sowie Gesundheitsministerin Daniela Behrens und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) will Weil über die konkrete Umsetzung des MPK-Beschlusses informieren. Tonne wird unter anderem dazu Stellung nehmen, welche Lockerungen zu welchen Zeitpunkten an den Schulen geplant sind.

