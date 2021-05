Niedersachsen lockert Corona-Regeln schon ab Dienstag Stand: 20.05.2021 18:09 Uhr Das Land will nach Informationen des NDR in Niedersachsen einige Corona-Auflagen früher lockern als geplant. Nach Pfingsten müssen Kunden mancherorts keinen Test mehr fürs Einkaufen vorlegen.

In Regionen mit stabilen Inzidenzwerten unter 50soll ab Dienstag kommender Woche die Testpflicht für den Einzelhandel entfallen. Die Maskenpflicht für den Einzelhandel wird in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen aufgehoben. Darauf habe sich die Koalition in Hannover am Donnerstag geeinigt, heißt es aus Regierungskreisen. Demnach soll einige Tage später, am Freitag nächster Woche, auch für Gäste von Cafés und Restaurants im Außenbereich kein Testnachweis mehr nötig sein. In den vergangenen Tagen hatte die Landesregierung um Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stets betont, die Corona-Auflagen wegen Unsicherheiten bei den gemeldeten Infektionszahlen nur vorsichtig lockern zu wollen.

Videos 4 Min Trotz sinkender Inzidenzen: Landesregierung bleibt vorsichtig Laut Stefan Weil sind die Zahlen aufgrund der Feiertage nicht zuverlässig. Die Vorsitzende des Landesjugendrings im Gespräch. (20.05.2021) 4 Min

Forderungen nach Öffnungen von IHK und Handelsverband

Die Corona-Zahlen in Niedersachsen sinken stetig, deshalb hatte sich die Industrie und Handelskammer Niedersachsen und der niedersächsische Handelsverband dafür stark gemacht, die Regeln zu lockern. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen, Mark Alexander Krack, freut sich, dass die Tests nun wegfallen sollen - die Testpflicht hätte viele Kunden ferngehalten. Auch der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Niedersachsen hatte sich nach der ersten Woche mit offener Außengastronomie ernüchtert gezeigt. Das Land hatte eigentlich vorgesehen, die Corona-Regeln erst später zu lockern.

